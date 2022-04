Erik ten Hag zegt dat André Onana wegens een blessure ontbreekt in de Ajax-selectie voor de KNVB-bekerfinale zondag tegen PSV. De trainer van de Amsterdammers kon niet zeggen of de Kameroense doelman had gekeept als hij fit was geweest.

"Onana heeft liesklachten, dat is bevestigd door onze medische staf", aldus Ten Hag kort voor de finale in De Kuip tegen ESPN. De doelman wordt vervangen door Maarten Stekelenburg, terwijl Jay Gorter en Przemyslaw Tyton als reservekeepers op de bank zitten.

De 26-jarige Onana ging de afgelopen weken meermaals niet vrijuit bij tegengoals van Ajax. Bovendien ligt hij slecht bij de Ajax-supporters, al benadrukte Onana dat hem dat weinig kan schelen.

Afgelopen donderdag meldden diverse media al dat Onana niet zou starten tegen PSV en het is zeer de vraag of de blessure daarbij een rol speelt. "Dat doet nu niet meer ter zake", zei Ten Hag zondag.

Maarten Stekelekenburg maakt in de KNVB-bekerfinale na lange tijd zijn rentree. Foto: Pro Shots

'Heb geen definitief afscheid van hem genomen'

Ten Hag vertelde verder dat hij Onana nog terug verwacht voor het einde het seizoen. "Of ik hem morgen op de club zie? Ja, hij zal toch aan zijn herstel moeten werken. Ik heb geen definitief afscheid van hem genomen."

Ajax speelt na de KNVB-bekerfinale nog vijf Eredivisie-wedstrijden. Daarin hoopt de ploeg van Ten Hag voor de derde keer op rij kampioen te worden.

Onana, die zijn aflopende contract niet wilde verlengen, zal deze zomer transfervrij vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Naar verluidt heeft hij al een contract getekend bij Internazionale.