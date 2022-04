In navolging van Liverpool heeft zondag ook Chelsea zich voor de FA Cup-finale geplaatst. Eerder op de dag tekende Wout Weghorst namens Burnley voor een bijzonder Premier League-doelpunt en in Schotland bereikte Giovanni van Bronckhorst met Rangers FC de bekerfinale door rivaal Celtic te verslaan.

Chelsea was op Wembley met 2-0 te sterk voor Crystal Palace. Beide doelpunten vielen in de slotfase. Ze werden gemaakt door Ruben Loftus-Cheek en oud-Vitessenaar Mason Mount.

Liverpool had zich zaterdag al voor de finale geplaatst door concurrent Manchester City met 2-3 te kloppen. Halverwege stonden 'The Reds' al met 0-3 voor tegen de club waarmee ze ook nog om de landstitel strijden.

Achter de twee titelkandidaten staat Chelsea op aanzienlijke afstand derde in de Premier League. De finale van de FA Cup is op 14 mei.

Weghorst maakt gedenkwaardige treffer

Weghorst opende tijdens West Ham United-Burnley (1-1) na ruim een half uur met een kopbal de score voor de bezoekers. Het betekende de duizendste Nederlandse treffer in de Premier League. Michel Vonk tekende in 1992 namens Manchester City voor het eerste Nederlandse doelpunt.

Volgens databureau Gracenote hebben alleen spelers uit Engeland, Frankrijk, Schotland en Ierland vaker gescoord in de Premier League dan de Nederlanders. De Engelsen maakten al meer dan twaalfduizend doelpunten.

Robin van Persie is de Nederlandse topscorer aller tijden in de Premier League. Hij scoorde 144 keer voor Arsenal en Manchester United. Jimmy Floyd Hasselbaink en Ruud van Nistelrooij volgen met respectievelijk 127 en 95 goals.

De wedstrijd lag in de eerste helft zo'n zeven minuten stil vanwege een zware blessure van Ashley Westwood. De ploeggenoot van Weghorst leek bij een duel op het middenveld zijn onderbeen te breken. Westwood kreeg zuurstof toegediend en verliet het veld per brancard.

Cornet mist penalty voor Burnley

Burnley, dat deze week manager Sean Dyche na een dienstverband van bijna tien jaar ontsloeg, kreeg tegen West Hem vlak voor rust een grote kans om de voorsprong te vergroten. Maxwel Cornet schoot een strafschop echter naast.

Subtopper West Ham kwam een kwartier voor tijd langszij door een doelpunt van Tomás Soucek. Doelman Nick Pope voorkwam in de slotfase dat Burnley nog verloor.

De ploeg van Weghorst staat met 25 punten nog altijd onder de degradatiestreep. De achterstand op de 'veilige' zeventiende plaats van Everton is drie punten. West Ham staat zevende.

Verder eindigde Newcastle United-Leicester City in 2-1. Het winnende doelpunt kwam diep in blessuretijd op naam van Bruno Guimarães, die ook de 1-1 had gemaakt. Leicester schakelde donderdag PSV uit in de kwartfinales van de Conference League.

Van Bronckhorst wint zijn eerste Old Firm

Van Bronckhorst bereikte de bekerfinale met Rangers. Aartsrivaal Celtic werd op Hampden Park in Glasgow na verlenging met 2-1 verslagen. Het beslissende doelpunt viel in de 115e minuut en kwam op naam van Celtic-verdediger Carl Starfelt, die de bal in eigen doel gleed na een voorzet van linksback Calvin Bassey van Rangers.

Greg Taylor had Celtic na ruim een uur spelen op voorsprong gezet. Scott Arfield bracht Rangers in de 78e minuut langszij. De ploeg van Van Bronckhorst moest drie dagen na de zege via verlenging op SC Braga in de kwartfinales van de Europa League (3-1) opnieuw een verlenging van een half uur spelen.

Van Bronckhorst had zijn eerste twee Old Firms als trainer van Rangers verloren. In de Schotse competitie moest Rangers het met 3-0 en 2-1 afleggen tegen de koploper, maar in de halve finales van het bekertoernooi pakte de ploeg van de oud-Feyenoord-trainer wel de winst.

Heart of Midlothian is op 21 mei de tegenstander in de eindstrijd. Hearts versloeg Hibernian zaterdag in de halve finales met 2-1.