Bayern München heeft revanche genomen voor de uitschakeling in de Champions League. De koploper in de Bundesliga won zondag met 0-3 bij Arminia Bielefeld en kan de Duitse titelstrijd volgende week tegen Borussia Dortmund beslissen.

Bayern werd dinsdag in de kwartfinales van de Champions League verrassend uitgeschakeld door Villarreal. Hierdoor kan 'Der Rekordmeister' dit seizoen alleen nog de landstitel veroveren.

Tegen laagvlieger Bielefeld kwam Bayern al in de tiende minuut op voorsprong via een eigen doelpunt van Jacob Laursen. De Deense verdediger werkte een voorzet met zijn buik in eigen doel.

Vlak voor rust vond Masaya Okugawa het doel namens Bielefeld, maar de gelijkmaker werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Diep in de blessuretijd van de eerste helft zorgde Serge Gnabry wel voor de 0-2.

In de tweede helft duurde het lang tot Bayern de wedstrijd besliste, maar vijf minuten voor tijd maakte Jamal Musiala de derde treffer voor zijn ploeg. De invaller kwam tot scoren op aangeven van Robert Lewandowski.

Door de overwinning heeft Bayern met nog vier speelrondes voor de boeg weer negen punten voorsprong op Borussia Dortmund. De nummer twee van de ranglijst haalde zaterdag met 6-1 uit tegen VfL Wolfsburg. Komende zaterdag kan Bayern zich bij een zege in de thuiswedstrijd tegen Dortmund van de tiende landstitel op rij verzekeren.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga