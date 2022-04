Bekerfinale

LIVE: PSV-Ajax 2-1

Eerste finale Ajax-PSV sinds 2006

Stekelenburg vervangt Onana

PSV zonder geblesseerde Madueke

Ihattaren kan debuteren voor Ajax

Goedenavond en welkom in het liveblog over de KNVB-bekerfinale tussen PSV en Ajax. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in De Kuip!