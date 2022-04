Vivianne Miedema heeft zondag met Arsenal de finale van de FA Cup misgelopen. 'The Gunners' gingen met 0-2 onderuit in de derby met het Chelsea van Oranje-international Aniek Nouwen. Jill Roord loodste VfL Wolfsburg met twee doelpunten naar de Duitse bekerfinale.

Met Miedema als schaduwspits dwong Arsenal niets af en kwam het na rust terecht op achterstand in Borehamwood. De Noorse Guro Reiten schoot de bal van zo'n 20 meter onhoudbaar achter Arsenal-keeper Manuela Zinsberger.

Tien minuten later besliste Chelsea de wedstrijd op Meadow Park. Na een goede dribbel kegelde de Zuid-Koreaanse Ji So-yun de bal via de onderkant van de lat tegen de touwen, waarna er niet meer gescoord werd.

Chelsea neemt het in de finale op tegen Manchester City, dat zaterdag in de andere halve finale met 4-1 te sterk was voor West Ham United. De finale wordt net als die bij de mannen op Wembley gespeeld en is op 15 mei.

Chelsea kan net als vorig jaar de dubbel pakken. De Londenaren zijn momenteel koploper in de Women's Super League en hebben een punt meer dan Arsenal. Chelsea werd de afgelopen twee jaar landskampioen.

Miedema speelde de hele wedstrijd bij Arsenal, maar kon haar stempel niet drukken. De thuisploeg loste geen enkel schot op doel. Bij Chelsea maakte de Nederlandse verdediger Nouwen de negentig minuten vol.

De spelers van VfL Wolfsburg vallen Jill Roord in de armen. De spelers van VfL Wolfsburg vallen Jill Roord in de armen. Foto: Getty Images

Roord helpt Wolfsburg aan Duitse bekerfinale

In Duitsland loodste Roord haar club VfL Wolfsburg naar de bekerfinale. De Oranje-international scoorde twee keer in de halve finales tegen Bayern München: 1-3.

Roord opende na negentien minuten spelen de score, waarna Bayern München op gelijke hoogte kwam. Een kwartier na rust zette Roord haar club opnieuw op voorsprong. Tien minuten voor tijd besliste Wolfsburg het duel in München. De Duitse Tabea Wassmuth maakte de winnende 1-3.

Naast Roord hadden Lyn Wilms en Dominique Janssen een basisplaats bij VfL Wolfsburg, dat zich voor het achtste jaar op rij plaatste voor de Duitse bekerfinale. Shanice van de Sanden en Joëlle Smits ontbraken in de wedstrijdselectie van Wolfsburg. Bij Bayern München maakte Lineth Beerensteyn de negentig minuten vol.

Wolfsburg speelt in de finale op 28 mei tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Bayer Leverkusen en 1. FFC Turbine Potsdam. De club, die momenteel koploper in de Duitse Bundesliga is, kan voor de achtste keer op rij de Duitse beker winnen.