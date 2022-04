Supporters van FC Barcelona houden maandag in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Cádiz CF een protestdemonstratie. De fans, die deel uitmaken van supportersvereniging Nostra Ensenya, zijn boos dat donderdag in de return van de kwartfinale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt meer dan 30.000 Duitse supporters in stadion Camp Nou zaten.

Officieel had Barcelona niet meer dan vijfduizend kaarten beschikbaar gesteld voor de aanhang van de tegenstander. Via 'doorverkoop' van Spaanse toeschouwers en via reisbureaus wisten veel meer fans van Frankfurt aan een toegangsbewijs te komen.

De Catalaanse supporters beschuldigen clubvoorzitter Joan Laporta ervan te handelen uit "financiële overwegingen" en die belangrijker te vinden dan het sportieve aspect. Ze vinden het een "vernedering" dat zoveel fans van Frankfurt in het stadion zaten.

Barcelona-trainer Xavi gaf zondag in zijn vooruitblik op de ontmoeting met Cádiz aan dat het grote aantal Duitse fans van invloed was geweest. Barcelona verloor de wedstrijd met 3-2 en werd daardoor uitgeschakeld in de Europa League.

"De spelers voelden zich niet goed, wat niet betekent dat we niet goed waren. Maar het heeft ons negatief beïnvloed", zei hij. Laporta heeft al gezegd voortaan bij internationale thuiswedstrijden alleen nog maar tickets op naam te willen verkopen.