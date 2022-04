Ajax begint zondag zoals verwacht met Maarten Stekelenburg onder de lat aan de finale van de KNVB-beker tegen PSV. De routinier vervangt André Onana, die in De Kuip niet tot de Amsterdamse selectie behoort. Ook spits Brian Brobbey start en dat gaat ten koste van Sébastien Haller. Bij PSV zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het Conference League-duel met Leicester City.

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Ramalho, Max; Gutiérrez, Götze, Sangaré; Gakpo, Zahavi, Veerman.

Opstelling Ajax Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Berghuis, Brobbey, Tadic.

Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag ontbreekt Onana vanwege een blessure. "André heeft liesklachten en dat is bevestigd door de medische staf."

De 26-jarige Onana was de afgelopen periode schuldig aan verschillende tegendoelpunten van Ajax. Vorige week leidde hij met een verkeerde pass de 0-1 in tegen Sparta Rotterdam, waarna hij verbaal olie op het vuur gooide voor de camera van ESPN.

Voor de 39-jarige Stekelenburg, die kampte met een liesblessure, wordt de bekerfinale zijn eerste wedstrijd in acht maanden. Tegen Sparta maakte hij voor het eerst weer deel uit van de wedstrijdselectie.

Madueke ontbreekt in selectie PSV

In tegenstelling tot de basisplaats van Stekelenburg is het starten van Brobbey én het passeren van Haller wel een verrassing. De laatste keer dat Brobbey in de Ajax-basis stond was in januari in de Eredivisie-topper tegen PSV.

Voor Mohamed Ihattaren kan het een bijzondere wedstrijd worden. De twintigjarige aanvallende middenvelder van Ajax speelde sinds zijn overgang afgelopen winter drie wedstrijden voor Jong Ajax. Tegen zijn oude club PSV behoort hij voor het eerst tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht.

Bij PSV kiest trainer Roger Schmidt voor de verwachte namen. Joey Veerman krijgt opnieuw de voorkeur boven Ritsu Doan. De geblesseerde Noni Madueke behoort niet tot de wedstrijdselectie.

PSV jaagt op eerste bekerwinst sinds 2012

De bekerfinale tussen PSV en Ajax wordt traditiegetrouw in De Kuip gespeeld en begint zondag om 18.00 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, die voor de tweede keer in zijn loopbaan de bekerfinale fluit.

PSV jaagt in De Kuip op de elfde KNVB-beker uit de historie van de club, terwijl Ajax de 'dennenappel' al twintig keer won. De laatste twee finales (in 2019 tegen Willem II en in 2021 tegen Vitesse) werden ook door Ajax gewonnen.

De laatste bekerwinst van PSV dateert van 2012. De vorige keer dat de Eindhovenaren in de eindstrijd stonden was in 2013, toen met 2-1 verloren werd van AZ.