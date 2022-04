Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zaterdag met volle teugen genoten van het spel van zijn ploeg tegen Manchester City in de halve finale van de FA Cup. Bij rust leidden 'The Reds' al met 0-3 tegen de koploper in de Premier League, die uiteindelijk terugkwamen tot 2-3.

"De eerste helft was een van de beste die we ooit onder mijn leiding hebben gespeeld", zei Klopp, die sinds 2015 de coach van Liverpool is, na afloop tegen de BBC. "We deden de juiste dingen en scoorden op de juiste momenten. We waren uitstekend. Ik heb van elke seconde genoten."

Liverpool kwam al na negen minuten spelen op voorsprong via Ibrahima Konaté, die scoorde uit een hoekschop van Andrew Robertson. Dankzij een blunder van City-doelman Zack Steffen, die in de FA Cup mocht keepen, werd het 0-2. De Amerikaan schoot de bal tegen Sadio Mané aan, waarna die binnenviel. Daarna maakte Mané er met een volley in de korte hoek ook nog 0-3 van.

Manchester City bracht de spanning na rust nog wel terug door al in de 47e minuut de 1-3 te scoren (schot van Jack Grealish), maar de aansluitingstreffer van Bernardo Silva in de blessuretijd viel te laat voor de ploeg van manager Josep Guardiola.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de blunder van Zack Steffen, waaruit Sadio Mané de 0-2 voor Liverpool maakt, te bekijken.

'Deze overwinning is geen statement'

Klopp wilde niet spreken van een "statement" nu Liverpool voor het eerst in 2,5 jaar Manchester City heeft verslagen. Een week geleden bleven beide titelkandidaten nog steken op een gelijkspel (2-2) in de Premier League.

"Dit is geen statement, we staan gewoon in de finale", aldus Klopp, die met Liverpool voor het eerst de finale van de FA Cup bereikt en daarin de winnaar van Chelsea-Crystal Palace treft. "City wist van tevoren dat het moeilijk zou worden tegen ons."

Klopp herhaalde dat hij het zich niet kan voorstellen dat zijn ploeg dit seizoen vier prijzen wint. Liverpool won eerder dit seizoen de League Cup en is nog in de race voor de Engelse landstitel, de Champions League en dus de FA Cup. "Deze wedstrijd tegen Manchester heeft laten zien hoe onwaarschijnlijk dat is."