Toekomstig coach Erik ten Hag moet komende zomer een beslissing nemen over de toekomst van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. Dat zei interim-coach Ralf Rangnick zaterdag na de 3-2-zege op Norwich City, waarin Ronaldo met een hattrick de hoofdrol opeiste.

Verschillende Engelse media meldden de afgelopen dagen dat de 37-jarige Ronaldo niet in de plannen van Ten Hag voorkomt. De huidige coach van Ajax bereikte dinsdag een mondeling akkoord met Manchester United en zou zich al actief bemoeien met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen.

"Uiteindelijk is het niet mijn beslissing of Ronaldo blijft", aldus Rangnick na afloop tegen de BBC. "Cristiano heeft nog een contract voor een jaar. De nieuwe manager zal samen met het bestuur deze beslissing moeten nemen."

"Maar hij liet vorige maand tegen Tottenham Hotspur (toen hij ook een hattrick maakte, red.) en vandaag zien dat hij het verschil kan maken in wedstrijden als deze. Het is geen toeval dat hij van alle spelers in de geschiedenis het vaakst gescoord heeft."

Ronaldo brak in de zevende minuut met een intikker de ban op Old Trafford, waarna hij nog voor rust de score verdubbelde met een fraaie kopbal uit een hoekschop. Hekkensluiter Norwich City kwam verrassend genoeg terug tot 2-2. Een kwartier voor tijd schoot Ronaldo uit een vrije trap de winnende 3-2 achter de Nederlandse doelman Tim Krul.

Voor Ronaldo was het zijn vijftigste hattrick in zijn clubcarrière, die hem langs Sporting CP, Manchester United, Real Madrid en Juventus bracht. Met vijftien competitiedoelpunten is de aanvaller, die afgelopen zomer terugkeerde in Engeland, clubtopscorer bij Manchester United.

Pogba uitgejouwd door eigen publiek

Naast Ronaldo kreeg ook Paul Pogba de schijnwerpers op zich op Old Trafford. De Fransman liep na afloop met een hand achter het oor van het veld toen hij door een groot deel van het publiek werd uitgejouwd. Bij zijn wissel in de 74e minuut klonk eveneens een fluitconcert.

"Ik heb het zelf niet gehoord, om eerlijk te zijn", aldus Rangnick. "We hadden het er met mijn staf in de kleedkamer over. De fans zijn geweldig en de steun in het stadion vandaag was geweldig. Het had niet beter kunnen zijn."

"Ik kan het volledig begrijpen dat fans gefrustreerd zijn, maar het heeft geen zin om je op individuele spelers te richten. We zijn met zijn allen verantwoordelijk. Daarom verdedig ik mijn spelers altijd. Paul deed het goed in balbezit, terwijl hij niet op zijn beste positie speelde."

Pogba wordt genoemd als een van de mogelijke vertrekkers bij Manchester United. Het contract van de middenvelder loopt aan het einde van het seizoen af. Volgens verschillende Britse media heeft United de Franse international onlangs nog wel een aanbieding gedaan.

De overwinning op Norwich City was voor Manchester United essentieel in de strijd om een ticket voor de Champions League. Dankzij de zege loopt de Engelse recordkampioen drie punten in op nummer vier Tottenham Hotspur, dat verrassend verloor van Brighton & Hove Albion. De beste vier teams in de Premier League kwalificeren zich voor de Champions League.