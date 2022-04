Henk Fraser is niet te spreken over de manier waarop Sparta Rotterdam zaterdagavond ten strijde trok in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard (3-0-verlies). De trainer had al vroeg in de wedstrijd door dat zijn ploeg een offday had.

"Bij de start ging het eigenlijk al mis. We verloren het eerste duel en dat leverde een corner op. Achteraf kan je wel zeggen dat dat moment typerend was voor de wedstrijd", zei een kritische Fraser na afloop in Sittard tegen ESPN.

"Zij hebben volgens mij veertien corners gehad en wij vier. Dat hoeft niet altijd iets te zeggen over een wedstrijd, maar voor mij is het een indicatie dat we deze wedstrijd puur op mentaliteit verloren hebben."

Vooral de manier waarop Sparta in de tiende minuut de openingstreffer incasseerde, leidde tot ergernis bij Fraser. Mats Seuntjes kon de bal in de verre hoek plaatsen, omdat doelman Maduka Okoye en enkele spelers niet op stonden te letten.

"Ik snap er echt niks van hoe die eerste vrije trap erin ging. Ik vond het bijna lachwekkend eerlijk gezegd, van ons allemaal. We waren gewoon niet scherp op dat moment. Dat eerste duel, die vrije trap die er zo in gaat. Dan ben je er niet helemaal bij, zo simpel is het. Een offday."

De spelers van Sparta Rotterdam druipen af na de afgetekende nederlaag bij Fortuna Sittard. De spelers van Sparta Rotterdam druipen af na de afgetekende nederlaag bij Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

'Hele tijd geleden dat ik me voor het laatst zo voelde'

Na de 2-0 van Paul Gladon in de 35e minuut leek Sparta voor rust nog de aansluitingstreffer te maken. Bart Vriends kopte raak uit een indraaiende vrije trap, maar zijn treffer werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd vanwege vasthouden.

"Ik vind het een duel waarbij er van beide kanten wordt beetgepakt. Volgens mij houdt Martin Angha Bart ook vast. Als je dat moment neemt, kan je ook een penalty geven. Maar als je op het laatste beeld afgaat, dan kan je 'm afkeuren", zei Fraser, bij wie de nederlaag in Sittard relatief hard aankomt.

"De laatste keer dat ik me zo voelde, was een hele tijd geleden. Een jaar of twintig of dertig. Toen sloeg ik tegen een deur, maar wist ik niet dat het een hardhouten deur was. Toen brak ik mijn hand op drie plekken. Ik zei al: 'Dat ga ik nu niet doen.'"

Bij een overwinning had Sparta de laatste plaats verlaten én Fortuna op de ranglijst gepasseerd, maar nu staat de ploeg van Fraser nog altijd onderaan. De nederlaag in Sittard legt extra druk op de resterende minuten tegen Vitesse die dinsdagavond worden gespeeld in Arnhem. Sparta verdedigt dan een 0-1-voorsprong.