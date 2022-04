FC Emmen is de eerste club in de Keuken Kampioen Divisie die zeker is van promotie. Ook FC Volendam stevent af op een Eredivisie-ticket.

FC Emmen is de eerste club in de Keuken Kampioen Divisie die zeker is van promotie. Ook FC Volendam stevent af op een Eredivisie-ticket. Foto: ANP