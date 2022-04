Fortuna Sittard heeft in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie een belangrijke overwinning geboekt. De Limburgers versloegen concurrent Sparta Rotterdam zaterdag eenvoudig met 3-0.

Paul Gladon was met twee doelpunten de uitblinker bij Fortuna. Ook bij het openingsdoelpunt speelde de spits een rol. Nadat er een overtreding op Gladon was gemaakt, benutte Mats Seuntjens de vrije trap.

Door de overwinning komt Fortuna met 26 punten uit 29 wedstrijden steviger op de veilige vijftiende plaats te staan. Sparta is hekkensluiter met 22 punten uit 28 duels.

Die laatste plaats kan Sparta verlaten als dinsdag het restant van het uitduel met Vitesse tot een succesvol einde wordt gebracht. De wedstrijd werd vorige maand bij een 0-1-voorsprong in het voordeel van de Rotterdammers gestaakt wegens misdragingen van het thuispubliek.

Alleen de laatste zes minuten in GelreDome moeten nog worden uitgespeeld. Houdt Sparta stand, dan wipt het op de ranglijst over PEC Zwolle en Willem II (beide 23 punten) heen.

De degradatiestrijd in Sittard was de enige Eredivisie-wedstrijd van het paasweekend. Zondag wordt in De Kuip wel de bekerfinale tussen Ajax en PSV gespeeld.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük keurt na ingrijpen van de VAR de aansluitingstreffer van Sparta af. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük keurt na ingrijpen van de VAR de aansluitingstreffer van Sparta af. Foto: Pro Shots

VAR zet streep door aansluitingsgoal Sparta

Fortuna kwam in de tiende minuut op voorsprong door een vrije trap van Seuntjens. Hij verraste de aan de grond genagelde Sparta-doelman Maduka Okoye met een geplaatst schot in de verre hoek. Na ruim een half uur spelen kopte Gladon de 2-0 binnen op aangeven van Zian Flemming.

Op slag van rust leek Sparta terug in de wedstrijd te komen. De aansluitingstreffer van Bart Vriends werd na ingrijpen van de VAR echter afgekeurd, omdat de verdediger opzichtig aan het shirt van Seuntjens trok.

Sparta-trainer Henk Fraser voerde in de rust een dubbele wissel door, maar zijn ploeg wist ook in de tweede helft amper wat te creëren. Gladon besliste het duel een kwartier voor tijd door uit een hoekschop van Seuntjens weer raak te koppen.