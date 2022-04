Juventus heeft zaterdagavond duur puntenverlies geleden in de strijd om de Champions League-tickets in de Serie A. De 'Oude Dame' ontsnapte diep in blessuretijd wel aan een nederlaag tegen het Bologna van Jerdy Schouten en Mitchell Dijks, dat het duel met negen man eindigde: 1-1.

Marko Arnautovic zorgde in de 52e minuut voor het openingsdoelpunt in Turijn. De oud-speler van FC Twente werd op randje buitenspel weggestuurd door Roberto Soriano, omspeelde doelman Wojciech Szczesny en werkte simpel binnen.

In de 58e minuut leek Matthijs de Ligt de gelijkmaker aan te tekenen, maar de verdediger kopte na een vrije trap van dichtbij op doelman Lukasz Skorupski. Twee minuten later werd De Ligt ogenschijnlijk geblesseerd uit het veld gehaald voor Leonardo Bonucci.

In de slotfase liep de wedstrijd helemaal uit de hand. Scheidsrechter Juan Luca Sacchi werd door de VAR naar het scherm geroepen na een overtreding op Álvaro Morata aan de rand van het strafschopgebied. Hij besloot daarop in de 84e minuut rood te trekken voor Adama Soumaoro voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Dat leek al wat zwaar gestraft, maar daar bleef het niet bij. Gary Medel deed woedend zijn beklag bij de scheidsrechter en die was daar niet van gediend, waardoor de heetgebakerde Chileen binnen enkele seconden twee keer geel (en dus rood) kreeg voor commentaar op de leiding.

Dijks en Schouten maken negentig minuten vol

Geluk bij een ongeluk voor Bologna was dat scheidsrechter Sacchi oordeelde dat de overtreding op Morata net buiten het strafschopgebied was gemaakt. De daaropvolgende vrije trap ging over, maar in de resterende minuten moest Bologna met twee man minder alleen maar tegenhouden.

De gelijkmaker van het dominerende Juventus liet even op zich wachten, maar kwam er alsnog in de vijfde minuut van de blessuretijd. Een omhaal van Morata in de verre hoek werd op de doellijn binnengekopt door Dusan Vlahovic, waardoor Juventus aan een nederlaag ontsnapte en nog een punt uit het vuur sleepte.

Bij Bologna deden middenvelder Schouten (oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior) en verdediger Dijks (oud-speler van Ajax, sc Heerenveen en Willem II) de hele wedstrijd mee. Voormalig FC Volendam-verdediger Denso Kasius kwam een kwartier voor tijd het veld in, maar werd na de rode kaarten in de 87e minuut weer gewisseld.

Het is de derde keer in de laatste vijf wedstrijden dat Juventus niet weet te winnen. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri staat nog wel op de vierde plaats - de top vier gaat naar de Champions League - maar naaste belager AS Roma kan het gat naar drie punten verkleinen.

