FC Volendam kan promotie naar de Eredivisie bijna niet meer ontgaan. De ploeg van trainer Wim Jonk won zaterdag in de Keuken Kampioen Divisie thuis met 3-1 van Jong Ajax en profiteerde zo optimaal van de nederlaag die concurrent FC Eindhoven vrijdag tegen Jong PSV leed.

Met nog drie wedstrijden te spelen heeft nummer twee Volendam een voorsprong van zeven punten op FC Eindhoven. Dat betekent dat een overwinning vrijdag in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch volstaat om promotie af te dwingen.

FC Volendam promoveerde in 2008 voor het laatst naar de Eredivisie. Onder trainer Frans Adelaar kwam er toen al na één jaar een einde aan het avontuur op het hoogste niveau.

FC Emmen verzekerde zich vrijdag al van promotie door met 0-1 van FC Dordrecht te winnen. De Drenten keren zo slechts een jaar na de degradatie weer terug naar de Eredivisie.

De bovenste twee ploegen in de Keuken Kampioen Divisie promoveren direct. Zes teams strijden om de laatste promotieplek via de play-offs, waaraan ook de nummer zestien van de Eredivisie meedoet.

Volendam profiteert van rode kaart

Aanvankelijk zag het er niet goed uit voor Volendam, dat al in de derde minuut op achterstand kwam. Christian Rasmussen scoorde nadat hij de bal met veel geluk via zijn uitglijdende ploeggenoot Naci Ünüvar voor de voeten had gekregen.

Vanaf de stip trok Robert Mühren de stand in de 27e minuut gelijk. De spits leek een kwartiertje later op weg naar zijn tweede doelpunt, maar werd onderuitgehaald door Enric Llansana. De aanvoerder van Jong Ajax moest met een directe rode kaart naar de kant.

Met een man meer trok Volendam de wedstrijd na rust naar zich toe. Gaetano Oristanio scoorde zes minuten de onderbreking op aangeven van Daryl van Mieghem. Een kwartier voor tijd zorgde Mühren voor de beslissing.

Mohamed Ihattaren ontbrak bij Jong Ajax. De kans is groot dat hij zondag in de selectie van Ajax voor de bekerfinale zit.

Met Almere City-NAC Breda staat zaterdag om 21.00 uur nog een wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. De 35e speelronde wordt maandag afgesloten met Jong FC Utrecht-FC Den Bosch.

