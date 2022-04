Liverpool heeft zaterdag ten koste van Manchester City de finale van de FA Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp rekende op Wembley al in de eerste helft af met 'The Citizens', die er na rust net niet in slaagden een verlenging af te dwingen: 3-2.

De halve finale tussen Manchester City en Liverpool volgde een week na de spectaculaire ontmoeting tussen de twee grootmachten in de Premier League (2-2). 'The Reds' knokten zich toen twee keer terug van een achterstand, maar dit keer werd de zege in de eerste helft veiliggesteld.

Ibrahima Konaté torende in de negende minuut boven iedereen uit en liet keeper Zack Steffen kansloos. De Amerikaan, die in het bekertoernooi het doel mag verdedigen in plaats van Ederson, ging nog geen tien minuten later ongelooflijk in de fout. Steffen hoopte de instormende Sadio Mané te slim af te zijn bij zijn eigen doellijn, maar hij wachtte te lang. Daardoor kon de Senegalees de bal met een sliding binnenwerken.

Op slag van rust gaf Mané de sterke eerste helft van Liverpool extra glans met een verrassende volley in de korte hoek. Aan het begin van de tweede helft leek Jack Grealish de spanning iets terug te brengen op Wembley door op aangeven van Gabriel Jesus binnen te schieten, al liet City daarna niet bijster veel zien.

De aansluitingstreffer volgde in de negentigste minuut toch nog via Bernardo Silva en City kreeg in blessuretijd nog wat goede kansen, maar de gelijkmaker bleef uit. Bij Manchester City was er een basisplek voor Nathan Aké, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk namens Liverpool eveneens negentig minuten speelde.

Liverpool kan FA Cup voor het eerst sinds 2006 winnen

In de finale wacht Liverpool een krachtmeting met Chelsea of Crystal Palace. De twee Londense clubs spelen zondag om 17.30 uur tegen elkaar voor een plek in de eindstrijd, die op zaterdag 14 mei wordt beslecht.

Liverpool kan de FA Cup voor de achtste keer en voor het eerst sinds 2006 winnen. De ploeg van Klopp won dit seizoen al de League Cup. Liverpool staat daarnaast in de halve finales van de Champions League (tegen Villarreal) en is met Manchester City verwikkeld in een spannende titelstrijd in de Premier League.

Het verschil is momenteel één punt in het voordeel van koploper City. De ploeg van manager Josep Guardiola, die de FA Cup in 2019 nog won, is net als Liverpool halvefinalist in de Champions League en neemt het daarin op tegen Real Madrid.