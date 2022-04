Het krijgt er steeds meer van weg dat Mohamed Ihattaren zondag bij de selectie van Ajax voor de bekerfinale tegen PSV zit. De oud-speler van de club uit Eindhoven ontbreekt zaterdag bij Jong Ajax, dat een uitduel met FC Volendam speelt.

"Het eerste elftal is leidend", zei Jong Ajax-trainer John Heitinga tegen ESPN na een vraag over de afwezigheid van Ihattaren, die wel van de partij was op de laatste training van het eerste elftal voor de bekerfinale. "Maar het is aan Erik ten Hag om zijn selectie bekend te maken."

Ten Hag wilde vrijdag nog niet bevestigen dat hij de twintigjarige Ihattaren mee naar De Kuip neemt. "Maar hij wordt steeds fitter en zijn houding is goed", zei de trainer van Ajax. "Jullie zullen het zondag wel zien."

Ihattaren speelde deze maand drie duels met Jong Ajax. De middenvelder speelt de rest van het kalenderjaar op huurbasis voor de Amsterdamse club. Daarna kan Ajax hem definitief overnemen van Juventus.

Mohamed Ihattaren in het shirt van PSV. Mohamed Ihattaren in het shirt van PSV. Foto: Pro Shots

Ihattaren kan uitgerekend tegen PSV debuteren

Ihattaren kan uitgerekend tegen zijn oude werkgever zijn debuut maken in de Amsterdamse hoofdmacht. Hij doorliep de jeugdopleiding van PSV, waarvoor hij 56 competitieduels in het eerste elftal speelde. Onder meer door onenigheid met trainer Roger Schmidt vertrok hij uit Eindhoven.

Een transfer naar Juventus bracht Ihattaren afgelopen zomer niet het gezochte avontuur. De club uit Turijn verhuurde hem aan Sampdoria, maar hij vertrok zonder een wedstrijd te spelen uit Italië.

De bekerfinale tussen PSV en Ajax in De Kuip begint zondag om 18.00 uur. Het duel wordt geleid door scheidsrechter Danny Makkelie, die voor de tweede keer de eindstrijd fluit.