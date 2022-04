Borussia Dortmund heeft zaterdag in de Bundesliga met grote cijfers gewonnen van VfL Wolfsburg. De ploeg van trainer Marco Rose zegevierde met 6-1, mede door vijf doelpunten in de eerste veertig minuten.

De nummer twee van de Bundesliga beleefde daarmee een goede generale voor de topper van volgende week tegen Bayern München. Het verschil tussen de titelkandidaten is zes punten, al heeft Bayern zondag nog het uitduel met Arminia Bielefeld tegoed.

Dortmund opende na 24 minuten via debutant Tom Rothe de score tegen Wolfsburg en daarna ging het snel. Twee minuten later verdubbelde Axel Witsel de voorsprong en nog eens twee minuten later stond er door Manuel Akanji zelfs al 3-0 op het scorebord.

Toen ook Emre Can en Erling Haaland in de eerste helft nog scoorden, leek een monsterzege in de maak. In de tweede helft nam de thuisploeg echter gas terug. Na de 6-0 van Haaland kon Wolfsburg daardoor via Ridle Baku nog de eer redden.

Donyell Malen zat niet in de wedstrijdselectie van Dortmund. De Oranje-international, die dit seizoen in 27 Bundesliga-duels vijf keer scoorde, kampt met een spierblessure.

Flekken houdt kans op CL-ticket met Freiburg

Mark Flekken hield met SC Freiburg de hoop levend om volgend seizoen in de Champions League uit te komen. De Nederlandse keeper hield thuis tegen VfL Bochum de nul en zag ploeggenoten Lukas Kübler en Roland Sallai voor de 3-0-eindstand zorgen.

Freiburg deelt de vierde plaats nu met RB Leipzig, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Na dit weekend staan er in Duitsland nog vier speelrondes op het programma. De beste vier clubs plaatsen zich voor de Champions League.

Onderin boekte Hertha BSC een belangrijke uitzege. De ploeg uit Berlijn won met 0-1 van het FC Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw en staat nu op de vijftiende plaats net boven de degradatiestreep. Bij Hertha bleef Jurgen Ekkelenkamp op de bank.

Jean-Paul Boëtius speelde met FSV Mainz thuis met 0-0 gelijk tegen VfB Stuttgart. De oud-aanvaller van Feyenoord stond de hele wedstrijd op het veld.

