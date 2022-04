Tottenham Hotspur heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Antonio Conte, die Steven Bergwijn in de slotfase liet invallen, verloor thuis met 0-1 van Brighton & Hove Albion.

Bergwijn kwam in de 88e minuut in het veld en het stond toen nog 0-0. Door een doelpunt van Leandro Trossard in de negentigste minuut ging de zege alsnog naar Brighton. De Belgische international speelde zich met een kapbeweging vrij en schoot de bal langs doelman Hugo Lloris.

Joël Veltman was een van de vijf verdedigers van Brighton die de spitsen van de 'Spurs' van scoren afhielden. Tottenham creëerde vrijwel niets, terwijl het in de drie vorige Premier League-wedstrijden wel op schot was tegen West Ham United (3-1), Newcastle United (5-1) en Aston Villa (0-4).

Tottenham staat na de nederlaag tegen middenmoter Brighton nog wel vierde en die plek geeft recht op een ticket voor de voorronde van de Champions League. Toch ziet het er niet goed uit voor de Londenaren. Stadgenoot Arsenal heeft drie punten minder, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld. Arsenal is om 16.00 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen Southampton.

Stand top 7 Premier League 1. Manchester City 31-74 (+52)

2. Liverpool 31-73 (+57)

3. Chelsea 30-62 (+41)

4. Tottenham Hotspur 32-57 (+18)

5. Arsenal 30-54 (+9)

6. West Ham United 32-51 (+9)

7. Manchester United 31-51 (+7)