Cristiano Ronaldo heeft Manchester United zaterdag voor een nieuwe domper in de Premier League behoed. De Portugees leidde 'The Red Devils' met een hattrick langs hekkensluiter Norwich City van Tim Krul: 3-2. United profiteerde zo van de nederlagen van Tottenham Hotspur en Arsenal.

De 37-jarige Ronaldo leek Manchester United al na iets meer dan een half uur spelen in veilige haven te brengen op Old Trafford. Ben Gibson liet zich de bal in zijn eigen strafschopgebied afsnoepen door Anthony Elanga, die er met een tikje breed voor zorgde dat Ronaldo de score al na zeven minuten kon openen.

In de 32e minuut sloeg de Portugese sterspeler opnieuw toe door raak te koppen uit een corner van Alex Telles, maar Norwich knokte zich op fraaie wijze terug. Kieran Dowell stond in de blessuretijd van de eerste helft helemaal vrij bij de tweede paal om een voorzet van Teemu Pukki binnen te knikken en de Finse aangever schoot in de 52e minuut via de binnenkant van de paal zelf de gelijkmaker binnen.

United kwam er na rust eigenlijk niet aan te pas, maar in de slotfase hielp Ronaldo zijn ploeg toch nog aan een broodnodige zege. De aanvaller zag zijn harde vrije trap via de hand van Krul en de paal in het doel verdwijnen.

Ronaldo voorkwam dat United voor de vierde officiële wedstrijd op rij zonder overwinning bleef en staat dit seizoen nu op 21 doelpunten in 35 officiële wedstrijden. Het is pas de derde wedstrijd dit kalenderjaar dat de clubicoon het doel weet te vinden.

Door de benauwde zege staat Manchester United er opeens een stuk beter voor met het oog op kwalificatie voor de Champions League. De ploeg van coach Ralf Rangnick, die na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk wordt opgevolgd door Erik ten Hag, staat nog drie punten achter nummer vier Tottenham Hotspur. Alleen de bovenste vier ploegen verdienen een ticket voor het Europese miljoenenbal.

Bergwijn verliest met 'Spurs', derde nederlaag op rij voor Arsenal

Waar United aan puntenverlies ontsnapte, leed concurrent Tottenham een pijnlijke nederlaag in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van manager Antonio Conte, die Steven Bergwijn in de slotfase liet invallen, verloor thuis met 0-1 van Brighton & Hove Albion.

Bergwijn kwam in de 88e minuut in het veld en het stond toen nog 0-0. Door een doelpunt van Leandro Trossard in de negentigste minuut ging de zege alsnog naar Brighton. De Belgische international speelde zich met een kapbeweging vrij en schoot de bal langs doelman Hugo Lloris.

Joël Veltman was een van de vijf verdedigers van Brighton die de spitsen van de 'Spurs' van scoren afhielden. Tottenham creëerde vrijwel niets, terwijl het in de drie vorige Premier League-wedstrijden wel op schot was tegen West Ham United (3-1), Newcastle United (5-1) en Aston Villa (0-4).

Arsenal verzuimde te profiteren van de nederlaag van Tottenham Hotspur. De ploeg van Mikel Arteta liet zich verrassen door Southampton: 1-0. Jan Bednarek zorgde op slag van rust voor de enige treffer van de wedstrijd in het St. Mary's Stadium.

Door de derde Premier League-nederlaag op rij staat Arsenal opeens op gelijke hoogte met Manchester United. 'The Gunners' hebben evenveel punten en hetzelfde doelsaldo als United, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.

Stand top 7 Premier League 1. Manchester City 31-74 (+52)

2. Liverpool 31-73 (+57)

3. Chelsea 30-62 (+41)

4. Tottenham Hotspur 32-57 (+18)

5. Manchester United 32-54 (+8)

6. Arsenal 31-54 (+8)

7. West Ham United 32-51 (+9)