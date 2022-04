Joachim Streich is zaterdag op 71-jarige leeftijd overleden. De voormalige aanvaller wordt gezien als een van de beste Duitse spitsen ooit en had als bijnaam de 'Gerd Müller van het Oosten'.

Streich speelde 98 interlands voor Oost-Duitsland en maakte daarin 53 doelpunten. Daarmee is hij topscorer aller tijden van de Oost-Duitsers, die in 1990 hun laatste interland speelden. Een jaar eerder viel de Berlijnse Muur.

In 1972 veroverde Streich, die van 1969 tot en met 1984 international was, met Oost-Duitsland brons op de Olympische Spelen van München.

In clubverband speelde Streich van 1967 tot 1975 voor Hansa Rostock, waarna hij tien jaar actief was voor FC Magdeburg. Het was in die tijd voor Oost-Duitsers niet toegestaan om in West-Duitsland te spelen. Vanwege zijn productiviteit werd hij vergeleken met Gerd Müller, die 68 keer scoorde voor West Duitsland. Müller overleed vorig jaar op 75-jarige leeftijd.

Joachim Streich in 2013 met Gerd Müller. Foto: Getty Images

Eerder dit jaar overleed de 'Beckenbauer van het Oosten'

Streich is met 223 doelpunten topscorer aller tijden van Magdeburg. Hij werd twee keer verkozen tot Oost-Duits voetballer van het jaar en was ook nog trainer van FC Magdeburg (1985-1990 en 1991-1992). Ook coachte hij Eintracht Braunschweig en FSV Zwickau.

Op het WK van 1974 scoorde Streich twee keer, maar tegen het Nederlands elftal bleef hij negentig minuten op de bank. Oost-Duitsland boekte op dat WK een sensationele 0-1-overwinning op West-Duitsland, dat zich twee weken later ten koste van Oranje tot wereldkampioen kroonde.

In januari van dit jaar overleed met Hans-Jürgen Dörner (70) al een andere Oost-Duitse voetbalicoon. Hij debuteerde net als Streich in 1969 voor zijn land en speelde 96 interlands. De bijnaam van Dörner was de 'Franz Beckenbauer van het Oosten'.