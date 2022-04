De spelers en de stafleden van Burnley kunnen maar moeilijk geloven dat hoofdtrainer Sean Dyche vrijdag na tien succesvolle jaren is ontslagen. Mike Jackson, die door de leiding naar voren is geschoven als tijdelijke vervanger, zegt dat de club de vertrekkend trainer dankbaar moet zijn.

"Toen ik vrijdagochtend aankwam op de club vroeg de voorzitter (Alan Pace, red.) of ik op zijn kantoor kon komen. Hij vertelde me dat Sean ontslagen was en dat ik het moest overnemen", vertelde Jackson, trainer van de onder 23-ploeg van Burnley, zaterdag op een persconferentie.

De 48-jarige Jackson zit zondag als eindverantwoordelijke op de bank tijdens de Premier League-wedstrijd tegen West Ham United en heeft geen idee of hij ook het seizoen moet afmaken bij de club die tegen degradatie strijdt. "De boodschap was dat ik de spelers moest voorbereiden op de wedstrijd van zondag. Meer weet ik niet."

Het ontslag van de 50-jarige Dyche, die de langstzittende trainer in de Premier League was, leidt tot boosheid bij fans en andere mensen die de club van Wout Weghorst en Erik Pieters een warm hart toedragen. Clubicoon Paul Weller, die 252 competitiewedstrijden speelde voor Burnley, vindt dat de leiding Dyche niets mag verwijten. "Financieel gezien is hij nooit gesteund zoals dat bij andere Premier League-managers wel gebeurde", aldus de 47-jarige Weller tegen BBC Sport.

Er is in Burnley een pub vernoemd naar Sean Dyche. Die zal niet van naam veranderen door het ontslag. Foto: Getty Images

'Hij weet wat hij wil'

Jackson is minder uitgesproken, maar benadrukt dat Dyche veel voor Burnley heeft betekend. Onder leiding van de oud-trainer van onder meer Watford en Millwall promoveerde Burnley in 2014 en 2016 naar de Premier League. Het hoogtepunt was de zevende plaats en plaatsing voor de Europa League in 2018.

"Dat zijn grootse prestaties", zei Jackson. "Maar zijn grootste prestatie is dat hij gebouwd heeft aan een eigen cultuur en identiteit bij Burnley. Dat is bijna onmogelijk in het moderne voetbal, maar Dyche deed het. Hij weet wat hij doet en hij weet wat hij wil."

West Ham United-Burnley in het olympisch stadion van Londen begint zondag om 15.15 uur.