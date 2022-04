Feyenoord wacht voorlopig met de verkoop van toegangskaarten voor de twee wedstrijden tegen Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wachten eerst een uitspraak van de UEFA over het spelen van wedstrijden zonder publiek af.

Die uitspraak volgt woensdag of donderdag. Na de uitspraak van de UEFA informeert Feyenoord de seizoenkaarthouders over de details van de kaartverkoop. De thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille is op 28 april en een week later is de return in Frankrijk.

De UEFA legde Feyenoord eerder dit seizoen een voorwaardelijke straf op in de vorm van een Europese uitwedstrijd zonder publiek. Die straf zou van kracht worden als de supporters zich nogmaals misdroegen. Dat gebeurde in de kwartfinale tegen Slavia Praag, toen in De Kuip veel vuurwerk werd afgestoken.

Ook tegenstander Olympique Marseille wacht nog op een rapport van de UEFA dat zou kunnen leiden tot het spelen zonder thuis- en uitpubliek.

Feyenoord kreeg al recordboete

Feyenoord kreeg dit Europese seizoen ook al meerdere boetes van de UEFA vanwege wangedrag van de supporters. Na de thuiswedstrijd in de groepsfase tegen Union Berlin werd de Rotterdammers zelfs een recordboete van 91.000 euro opgelegd.

70.000 euro van dat bedrag was voor het afsteken van vuurwerk, 11.000 euro voor het blokkeren van de trappen en 10.000 euro voor het provocerend uiten van beledigende teksten.

Ondanks de boetes beleeft Feyenoord het succesvolste Europese seizoen sinds de UEFA Cup-winst in 2002. Als de ploeg van Arne Slot ook Olympique Marseille uitschakelt, treft het op 25 mei in Tirana de winnaar van het tweeluik tussen AS Roma en Leicester City.