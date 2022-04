De leiding en de spelers van FC Emmen zijn uiteraard blij met de promotie naar de Eredivisie, maar ze benadrukken dat er nog een doel is: de Drenten, die in 1985 toetraden tot het betaalde voetbal, willen voor het eerst kampioen worden.

"Dit is zilver, maar we gaan voor goud", zei Reda Kharchouch vrijdag met de zilveren bokaal in zijn hand tegenover ESPN. "Een toetje is niet compleet zonder kersen."

Emmen verzekerde zich vrijdag van promotie door op bezoek bij FC Dordrecht door een goal van Rui Mendes met 0-1 te winnen.

De titel in de Keuken Kampioen Divisie is ook dichtbij, want de Emmenaren hebben liefst elf punten voorsprong op nummer twee FC Volendam, dat zaterdag thuis tegen Jong Ajax speelt. Als de ploeg van trainer Wim Jonk niet wint van de Amsterdammers, dan is de titel van Emmen drie speelronden voor het einde al een feit.

"We gaan nog even door tot het kampioenschap", vertelde bestuursvoorzitter Ronald Lubbers. "Maar met promotie is het hoofddoel nu al bereikt. De teleurstelling van vorig seizoen is weggespoeld. We zijn terug in de Eredivisie en daar horen we thuis."

Reda Kharchouch met de zilveren bokaal voor promotie naar de Eredivisie. Reda Kharchouch met de zilveren bokaal voor promotie naar de Eredivisie. Foto: Pro Shots

'We hadden ongeveer 22 nieuwe spelers'

Emmen speelde van 2018 tot 2021 al in de Eredivisie en wil uitgroeien tot stabiele club op het hoogste niveau. Na de degradatie wilde de ploeg van trainer Dick Lukkien dan ook zo snel mogelijk terugkeren, maar in de eerste vijf competitiewedstrijden werden slechts vier punten behaald.

"We waren allemaal zoekende", zei keeper Michael Brouwer vrijdag na de zege op Dordrecht over die slechte start. "We hadden zo ongeveer 22 nieuwe spelers die elkaars kwaliteiten nog moesten leren kennen. Die tijd mochten we onszelf geven en daarna kwam de stijgende lijn."

Na de winterstop werd alleen nog verloren van Helmond Sport, terwijl bij concurrent FC Volendam de klad erin kwam. Door de grote voorsprong kon Emmen zonder druk toewerken naar de promotie, al was er vrijdag na de zege op FC Dordrecht wel enorme euforie bij de spelers en de supporters, die massaal waren afgereisd naar het Riwal Hoogwerkers Stadion.

"Het voelde als een thuiswedstrijd", vertelde aanvoerder Jeroen Veldmate. "Ik denk dat er zo'n tweeduizend Emmen-fans op de tribune zaten hier in Dordrecht." Brouwer: "Ik dacht dat ze alleen achter het doel zouden zitten, maar ze zaten overal. De overwinning was mager, maar het was wel een geweldige avond."