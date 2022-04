Guus Hiddink gaat per 1 mei opnieuw aan de slag als technisch directeur van de voetbalbond van Curaçao, bevestigt de FFK zaterdag. De bond heeft met Art Langeler, die eerder dit seizoen opstapte als trainer van PEC Zwolle, ook meteen een nieuwe bondscoach aangesteld.

De bond zegt op korte termijn met meer informatie te komen. Vermoedelijk gaat het in eerste instantie om een verbintenis tot maart 2023.

De 75-jarige Hiddink was in 2020 en 2021 al bondscoach en technisch directeur van Curaçao, Hij slaagde er niet in zich met het Caribische eiland te plaatsen voor het WK in Qatar.

Na zijn vertrek kondigde Hiddink in september aan dat zijn trainerscarrière voorbij is, maar hij verduidelijkte later dat hij nog wel openstond voor een andere functie in de voetbalwereld. Met zijn rol als technisch directeur van Curaçao krijgt zijn lange carrière in het voetbal nu dus een vervolg.

Hiddink was trainer van onder meer PSV, Real Madrid en Chelsea en bondscoach van Nederland (twee periodes) en landen als Zuid-Korea, Australië en Rusland.

Art Langeler was in het verleden al bondscoach van Jong Oranje. Foto: ANP

Langeler gaat werken met tal van (oud-)Eredivisie-spelers

Voor Langeler wordt het bondscoachschap van Curaçao zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij PEC in november vorig jaar. De 51-jarige trainer, die op voorspraak van Hiddink is vastgelegd, was van 2016 tot en met 2018 al bondscoach van Jong Oranje en werkte ook als directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.

In zijn eerste periode bij PEC Zwolle (2010 tot en met 2013) was Langeler wel succesvol met de club, die in 2012 promoveerde naar de Eredivisie. Hij gaat bij Curaçao werken met tal van (voormalig) Eredivisie-spelers, onder wie Cuco Martina (Go Ahead Eagles), Vurnon Anita (RKC Waalwijk) en Leandro Bacuna (Cardiff City).

Door het mislopen van het WK in Qatar staan er dit jaar geen grote toernooien op het programma voor Curaçao. De volgende editie van de Gold Cup, het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, is in de zomer van 2023.