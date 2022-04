FC Emmen-trainer Dick Lukkien is vrijdag dolgelukkig met de promotie van zijn ploeg naar de Eredivisie. De Drentenaren wonnen met 0-1 van FC Dordrecht, waardoor Emmen na één seizoen weer terugkeert op het hoogste niveau.

"Dit is geweldig om mee te maken", zei Lukkien meteen na afloop bij ESPN, bij het zien van de feestende fans van Emmen. "We zijn zo taai als kauwgom. Ik heb redelijk rustig op de bank gezeten, ook toen we in de slotfase met een man minder kwamen te spelen. Daarbij speelde ook mee dat de uitslagen op andere velden in ons voordeel waren."

Emmen speelde in Dordrecht zeker niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar won desondanks vrij eenvoudig. Rui Mendes, die voor de achtste wedstrijd op rij scoorde, zorgde vlak voor rust met een fraaie lob voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Door een rode kaart van Keziah Veendorp eindigde Emmen het duel nog wel met tien man.

Na de degradatie van afgelopen seizoen uit de Eredivisie was de doelstelling "samen terug", vervolgde de trainer. "Dat hebben we bereikt, maar het seizoen zit er nog niet op. Uiteraard willen we ook nog kampioen worden. Maar dit hebben we en dit is een gezamenlijk iets. De seizoenkaarthouders, de sponsoren: ze zijn ons in tijden van corona blijven steunen. Daardoor konden we een goede selectie samenstellen voor dit seizoen."

Dankzij de overwinning op Dordrecht is Emmen niet meer te achterhalen door nummer drie FC Eindhoven. De nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren dit jaar rechtstreeks naar de Eredivisie.

FC Emmen heeft bovendien ook nog een grote kans om kampioen te worden. De koploper uit de Keuken Kampioen Divisie heeft negen punten voorsprong op FC Volendam, dat zaterdag nog in actie komt tegen Jong Ajax.

