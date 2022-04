FC Eindhoven en Excelsior hebben vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie verzuimd de druk op te voeren bij nummer twee FC Volendam. FC Eindhoven verloor van Jong PSV (1-3) en Excelsior speelde gelijk op bezoek bij MVV Maastricht (1-1).

FC Eindhoven kon het gat met FC Volendam verkleinen tot één punt, maar wist niet te scoren tegen de beloften van PSV. Jong PSV-aanvaller Johan Bakayoko stal met twee rake afstandsschoten en een assist de show in Eindhoven.

Door de forse nederlaag blijft de achterstand van FC Eindhoven op FC Volendam vier punten (68 om 64). De Volendammers spelen zaterdag tegen Jong Ajax en kunnen goede zaken doen in de strijd om plek twee, die recht geeft op promotie naar de Eredivisie. FC Emmen is dankzij een 0-1-zege bij FC Dordrecht al zeker van de eerste plek.

Excelsior had het verschil met Volendam terug kunnen brengen tot drie punten, maar speelde in een vermakelijk duel gelijk bij MVV Maastricht (1-1). Roda JC won in een eveneens vermakelijk duel met Helmond Sport (5-3) en nestelde zich daardoor op de vierde plek achter FC Eindhoven.

Reclameborden begeven het na feestgedruis ADO-fans

Directe promotie voor ADO Den Haag is alleen in theorie nog mogelijk, maar naar alle waarschijnlijkheid kan de ploeg uit de hofstad zich op de play-offs richten. Er werd vrijdag dankzij een treffer van Thomas Verheydt wel gewonnen bij Jong AZ: 0-1.

Kort na de treffer van Verheydt begaven enkele reclameborden voor het uitvak het door het feestgedruis, waarna enkele minuten nodig waren voor reparatiewerkzaamheden. Na zo'n tien minuten werd er weer afgetrapt, maar gescoord werd er niet meer.

De Graafschap mag nog hopen op deelname aan de play-offs, maar dan moet het wel de achtste plaats zien over te nemen van NAC Breda, dat een punt meer heeft en zaterdag in actie komt tegen Almere City. De Doetinchemmers deden vrijdag slechte zaken met een thuisnederlaag tegen TOP Oss: 1-2.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie