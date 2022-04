FC Emmen keert na één seizoen terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien won vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie met 0-1 van FC Dordrecht en stelde daarmee promotie veilig.

Dankzij de overwinning heeft Emmen met nog drie duels te gaan een voorsprong van dertien punten (77 om 64) op nummer drie FC Eindhoven, dat met 1-3 verloor van Jong PSV. De nummers een en twee uit de Keuken Kampioen Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. Nummer twee FC Volendam (68 punten) komt zaterdag in actie tegen Jong Ajax.

Aan de Krommedijk zorgde Rui Mendes voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Portugese aanvaller lobde vlak voor rust behendig de 0-1 binnen en bepaalde zo al vroeg de eindstand. Emmen eindigde het duel met tien man door een rode kaart van Keziah Veendorp.

Voor FC Emmen, dat zeker niet de beste wedstrijd van het seizoen speelde, is het de tweede keer in de clubhistorie dat het promoveert naar het hoogste niveau. Tot de degradatie vorig jaar was Emmen drie seizoenen op rij actief in de Eredivisie.

Emmen-aanvaller Rui Mendes ziet hoe zijn lob in het doel belandt. Emmen-aanvaller Rui Mendes ziet hoe zijn lob in het doel belandt. Foto: ANP

Emmen komt moeizaam op gang in Dordrecht

Emmen kwam stroef uit de startblokken in Dordrecht en zag dat de thuisploeg na een kwartier de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Doelman Michael Brouwer redde knap op een spectaculaire omhaal van Stijn Meijer. Tien minuten later was het aan de andere kant bijna raak toen Dordrecht-doelman Liam Bossin alert reageerde op een verrassend schot van Oussama El Azzouzi.

Naarmate de eerste helft vorderde kreeg Emmen meer controle over de wedstrijd. Ole Romeny was namens de bezoekers tien minuten voor rust dicht bij een goal met een kopbal die voorlangs ging. Ook Reda Kharchouch opende met zijn hoofd bijna de score, maar hij kopte precies in de handen van Bossin.

Vlak voor rust was het via Mendes alsnog raak voor de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie. Mendes, die voor de achtste wedstrijd op rij scoorde, werd met een fraaie pass diep gestuurd door El Azzouzi en rondde met veel gevoel perfect af.

Keziah Veendorp moest in de slotfase met rood vertrekken. Keziah Veendorp moest in de slotfase met rood vertrekken. Foto: Pro Shots

Emmen eindigt duel met tien man

In de tweede helft gebeurde er een stuk minder in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Scheidsrechter Erwin Blank legde de wedstrijd in de zeventigste minuut kortstondig stil, omdat een supporter op de tribune voor verwarring zorgde door regelmatig op een scheidsrechtersfluitje te blazen.

Kort nadat de wedstrijd werd hervat kwam Emmen met tien man te staan. Veendorp haalde Jacky Donkor onderuit, liep tegen zijn tweede gele kaart aan en moest vertrekken.

Ook met tien man had Emmen weinig te vrezen van Dordrecht. De thuisploeg probeerde het wel, maar was niet bij machte om grote kansen te creëren en Emmen aan het wankelen te brengen. Emmen bleef eenvoudig overeind en promoveerde zo naar de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie