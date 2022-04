Internazionale is in ieder geval voor enkele uren koploper in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi boekte vrijdag op bezoek bij laagvlieger Spezia een 1-3-zege en nam de eerste plek over van AC Milan.

De drie punten kwamen vrijwel geen moment in gevaar voor Internazionale, dat na ruim een half uur op voorsprong kwam. Marcelo Brozovic schoot een afvallende bal snoeihard in het dak van het doel en tekende daarmee voor de openingstreffer en zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

Zo'n twintig minuten voor het laatste fluitsignaal tekende invaller Lautaro Martínez voor de 0-2, waarna Giulio Maggiore de spanning twee minuten voor tijd terugbracht. Alexis Sánchez gooide de wedstrijd in de blessuretijd in het slot: 1-3.

Bij Spezia was er een bijzondere hoofdrol weggelegd voor aanvaller M'Bala Nzola. De Angolees viel in de zestigste minuut in, maar had zijn oorbel nog in en probeerde die zonder succes uit te doen. Na minutenlang gefrunnik was het geduld van Spezia-trainer Thiago Motta op en werd Nzola naar de kant gehaald.

Jeroen Zoet zat bij Spezia de hele wedstrijd op de bank. Denzel Dumfries stond vanaf de aftrap op het veld bij Inter, waar Stefan de Vrij kort voor tijd inviel.

Inter heeft een punt meer dan AC Milan, dat de koppositie later op de avond weer kan heroveren. De 'Rossoneri' zijn om 21.00 uur begonnen aan de thuiswedstrijd tegen Genoa.

Stand Serie A 1. Internazionale 32-69 (+43)

2. AC Milan 32-68 (+27)

3. Napoli 32-66 (+32)

