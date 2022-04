Myron Boadu heeft AS Monaco vrijdag in de Ligue 1 aan een 2-3-overwinning op Stade Rennais geholpen. De Nederlandse aanvaller nam het winnende doelpunt voor zijn rekening. In de Serie A maakten AC Milan en Internazionale geen fout.

De 21-jarige Boadu, die afgelopen zomer de overstap maakte van AZ naar Monaco, kwam in de 72e minuut bij een stand van 1-2 het veld in. Vijf minuten later stond hij op de juiste plek om van dichtbij op aangeven van Vanderson voor de 1-3 te zorgen. Voor Boadu was het zijn vijfde doelpunt van het seizoen.

Rennes was door een goal van Flavien Tait in de twaalfde minuut op voorsprong gekomen. De gelijkmaker kwam op naam van Vanderson, waarna Wissam Ben Yedder voor de 1-2 zorgde. Na het doelpunt van Boadu maakte Martin Terrier er uit een strafschop nog 2-3 van.

Monaco kwam door de overwinning tot op drie punten van Stade Rennais, de nummer drie in Frankrijk. Paris Saint-Germain gaat aan kop in de Ligue 1 en is hard op weg om de titel binnen te halen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1

Lautaro Martínez viert feest nadat hij voor de 0-2 zorgt. Lautaro Martínez viert feest nadat hij voor de 0-2 zorgt. Foto: Getty Images

Inter en Milan maken geen fout

Voor Internazionale kwamen de drie punten op bezoek bij Spezia (1-3 winst) geen moment in gevaar. Marcelo Brozovic schoot na ruim een half uur een afvallende bal snoeihard in het dak van het doel en tekende daarmee voor de openingstreffer en zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen.

Zo'n twintig minuten voor het laatste fluitsignaal tekende invaller Lautaro Martínez voor de 0-2, waarna Giulio Maggiore de spanning twee minuten voor tijd terugbracht. Alexis Sánchez gooide de wedstrijd in de blessuretijd in het slot: 1-3.

Jeroen Zoet zat bij Spezia de hele wedstrijd op de bank. Denzel Dumfries stond vanaf de aftrap op het veld bij Inter, waar Stefan de Vrij kort voor tijd inviel.

Later op de avond boekte ook AC Milan een solide overwinning. De ploeg van trainer Stefano Pioli won met 2-0 van Genoa. Rafael Leão opende na elf minuten de score en Junior Messias bepaalde in de slotfase de eindstand.

Door de overwinningen van Inter en Milan blijft de stand boven in de Serie A ongewijzigd. AC Milan is met 71 punten koploper en heeft daarmee twee punten meer dan stadgenoot Inter, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Bekijk hier de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A