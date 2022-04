FC Barcelona wil bij internationale thuiswedstrijden voortaan alleen nog maar tickets op naam verkopen. Reden hiervoor is dat donderdag bij de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de kwartfinales van de Europa League volgens schattingen ruim 25.000 Duitse fans in Camp Nou zaten.

Officieel had Barcelona niet meer dan vijfduizend kaarten beschikbaar gesteld voor de aanhang van de tegenstander. De rest zou via 'doorverkoop' van Spaanse toeschouwers of via reisbureaus aan een toegangsbewijs zijn gekomen.

Bij Barcelona is grote ergernis ontstaan over de gang van zaken, wellicht mede in de hand gewerkt door de nederlaag (2-3) en de uitschakeling in de Europa League.

Voorzitter Joan Laporta zei zich te hebben geschaamd voor de gang van zaken en bood excuses aan. "Het is een schande. Zoiets mag niet nog eens gebeuren. We moeten nog kijken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, maar het is enorm balen. Ik schaam me als Barcelona-fan. Mijn excuses. We zullen maatregelen nemen", aldus Laporta.

Barcelona stond op eigen veld na ruim een half uur al met 0-2 achter, waarna Filip Kostic er na rust met zijn tweede goal van de avond zelfs 0-3 van maakte. In blessuretijd kwam Barcelona terug via Sergio Busquets en een benutte penalty van Memphis Depay, maar dat was niet meer genoeg om uitschakeling te voorkomen.

278 Bekijk de samenvatting van FC Barcelona-Eintracht Frankfurt (2-3)

