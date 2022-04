Bayern München-trainer Julian Nagelsmann heeft deze week via Instagram 450 doodsbedreigingen ontvangen na de pijnlijke uitschakeling van de Duitse kampioen in de kwartfinales van de Champions League.

Het is niet voor het eerst dat Nagelsmann bedreigingen ontvangt. Hij vertelde vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Arminia Bielefeld dat hij na elke wedstrijd bedreigd wordt op sociale media, of Bayern nou wint of verliest.

Nagelsmann begrijpt dat hij als coach van een topclub kritiek kan krijgen, maar bedreigingen aan het adres van zijn moeder gaan hem te ver. "Het kan me geen reet schelen, mensen moeten over mij schrijven wat ze willen. Maar sommige mensen vergeten alle mogelijke fatsoen en worden helemaal gek zodra ze de televisie uitzetten."

De 34-jarige trainer heeft geen aangifte gedaan. "Natuurlijk zou ik alles kunnen rapporteren, maar dan zou ik nooit klaar zijn. Het gebeurt echt na elk duel. En meestal zijn het meer bedreigingen als we verliezen en als we met drie in plaats van vier verdedigers spelen, zoals afgelopen dinsdag."

Bayern kwam dinsdag in de return van de kwartfinales tegen Villarreal niet verder dan 1-1, waardoor de Spaanse ploeg zich na de eerdere thuiszege (1-0) plaatste voor de halve finales van de Champions League.

'Der Rekordmeister' richt zich nu volledig op de Duitse competitie. Zondag speelt de koploper de uitwedstrijd bij Arminia Bielefeld. "We hebben een duidelijk doel voor ogen: onze volgende twee wedstrijden winnen en zo de titel veiligstellen", aldus Nagelsmann.