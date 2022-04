De clubleiding van Olympique Lyon houdt het vertrouwen in trainer Peter Bosz. De Franse club werd donderdag uit de Europa League gekegeld door West Ham United (0-3) en dat zorgde voor een hoop speculaties over de toekomst van de trainer.

In de Franse competitie vallen de prestaties van Lyon dit seizoen ook tegen. Met nog zeven wedstrijden op het programma staat de ploeg van Bosz tiende, terwijl Lyon vorig seizoen nog vierde werd.

Daags na de nederlaag tegen West Ham en in de aanloop naar het competitieduel met laagvlieger Bordeaux werd Bosz op de persconferentie geflankeerd door president Jean-Michel Aulas en technisch directeur Vincent Ponsot.

De aanwezigheid van Bosz bij de persconferentie maakte direct duidelijk dat van een ontslag geen sprake was. Dat werd door Aulas bevestigd: "We hebben een staf gevonden die brengt wat we nodig hebben, met de ervaring en een buitenlandse cultuur, zoals de fans wilden."

"Maar wellicht hebben we afgelopen zomer ook niet aan Peters wens kunnen voldoen met het aantrekken van de juiste spelers", vervolgde Aulas, die nog maar eens benadrukte dat Bosz volgens hem de juiste man is bij Lyon. "We willen het avontuur samen vervolgen."

Clubleiding geeft Bosz geen zekerheid over volgend seizoen

Bosz tekende in mei 2021 een contract tot medio 2023 bij Lyon. De oud-trainer van onder meer Ajax en Borussia Dortmund is zelf niet van plan de handdoek in de ring te gooien. "Dit is een grote club met een enorme historie. Dan is het zwaar als er niet wordt gewonnen. Maar ik geef niet op."

Hoewel het erop lijkt dat Bosz stevig in het zadel zit, plaatste de clubleiding wel een kanttekening in de aanloop naar volgend seizoen. Het is dus nog onzeker of de trainer, die bij Ajax als mogelijke opvolger van Erik ten Hag wordt genoemd, ook volgend seizoen bij Lyon op de bank zit.

"We zullen na het seizoen de balans opmaken", zei Ponsot. "Als we de doelen niet halen, zullen we conclusies moeten trekken. Maar er zijn nog zeven duels te gaan. We geven niet op. Pas na het seizoen gaan we de lessen trekken.'

Plaatsing voor Europees voetbal is nog niet helemaal uit zicht voor Lyon en Bosz. De achterstand op nummer vijf OGC Nice bedraagt vijf punten. Aan het einde van het seizoen geeft de vijfde plaats recht op deelname aan de voorrondes van de Conference League.

