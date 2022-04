Erik ten Hag wilde vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de bekerfinale tegen PSV wederom niets zeggen over zijn naderende overgang naar Manchester United. De trainer van Ajax zegt zich volledig te richten op zijn huidige club.

"Ik dien Ajax", zei Ten Hag in de Johan Cruijf ArenA. "Wij hebben heel hard geknokt om in de positie te komen waar we nu zijn. We willen twee prijzen winnen, daar is het ons om te doen."

Meerdere Nederlandse en Britse media meldden dinsdag dat de 52-jarige coach een mondeling akkoord heeft bereikt met Manchester United over een dienstverband dat na dit seizoen ingaat. Ajax, United en Ten Hag zwijgen voorlopig over de transfer. De overgang zou pas na de bekerfinale bekend worden gemaakt.

Ten Hag kreeg vrijdag flink wat vragen over zijn toekomst, maar wimpelde die allemaal af. "Je kunt het blijven proberen, maar ik heb het over Ajax en verder nergens over", zei hij tegen een journalist. "Het is niet moeilijk om het niet over andere zaken te hebben, want ik heb genoeg te doen richting de bekerfinale."

De trainer gelooft niet dat de verhalen over United een afleiding zijn voor zijn ploeg. "We hebben deze week fantastisch getraind, misschien wel het best in mijn periode bij Ajax. De spelers zijn dus bezig met Ajax en de bekerfinale. Ze hebben er zin in, er is veel energie. Bij deze club zijn er altijd geruchten over de spelers en de trainer. Daar raken we niet van onder de indruk."

Erik ten Hag (links) en Dusan Tadic poseren met de KNVB-beker. Erik ten Hag (links) en Dusan Tadic poseren met de KNVB-beker. Foto: ANP

Tadic: 'Ten Hag is een geweldige trainer'

Aanvoerder Dusan Tadic, die ook aanschoof bij de persconferentie, vertelde dat hij hoopt dat Ten Hag bij Ajax blijft. "Hij is een geweldige trainer, een van de beste ter wereld", zei de Serviër. "Tactisch denkt hij altijd twee stappen vooruit. Het is geweldig om met deze trainer te werken."

De bekerfinale tussen PSV en Ajax in De Kuip begint zondag om 18.00 uur. Het duel wordt geleid door scheidsrechter Danny Makkelie, die zijn tweede eindstrijd fluit. Als Ajax de beker voor de twintigste keer in de historie wint, dan wordt de trofee uitgereikt door Aron Winter.