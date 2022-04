FC Barcelona moet het opnieuw een flinke tijd zonder Pedri stellen. De negentienjarige middenvelder heeft een gescheurde hamstring overgehouden aan het verloren Europa League-duel met Eintracht Frankfurt.

Pedri liep zijn blessure op tijdens de eerste helft van de met 2-3-verloren wedstrijd in Camp Nou. Frenkie de Jong verving hem in de rust. Vermoedelijk komt Pedri dit seizoen niet meer in actie.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Pedri door een hamstringblessure veel wedstrijden moet missen. Tussen september en januari kon de zeer talentvolle Spanjaard ook al niet in actie komen.

In november vorig jaar kreeg Pedri de Golden Boy Award voor het grootste talent van Europa. Hij ontving ook de Kopa Trophy van France Football; ook bij die verkiezing werd hij als het grootste talent beschouwd.

Pedri was de spil bij Barcelona

Sinds zijn rentree was Pedri een belangrijke schakel in de ploeg van trainer Xavi. De middenvelder was verzekerd van een basisplaats en is met Barcelona inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats in La Liga.

De uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League staat wat dat betreft haaks op de goede serie van Barcelona. De 2-3-nederlaag was na het 1-1-gelijkspel van vorige week in Duitsland fataal voor de ploeg van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong.

Het eerstvolgende duel van Barcelona is maandag, wanneer Cádiz CF in competitieverband naar Camp Nou komt. De Catalanen hebben een achterstand van twaalf punten op koploper Real Madrid, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.

