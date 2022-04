Burnley heeft vrijdag na 9,5 jaar afscheid genomen van Sean Dyche. De vijftigjarige Engelsman was de langstzittende manager bij een Premier League-club, maar moet vertrekken vanwege de matige resultaten dit seizoen.

Burnley, de ploeg van Wout Weghorst en Erik Pieters, staat met nog acht duels te spelen achttiende in de Premier League. Die positie betekent aan het einde van het seizoen degradatie naar het Championship. Het verschil met de 'veilige' zeventiende plaats is vier punten.

"We willen Sean ontzettend bedanken voor wat hij het afgelopen decennium bereikt heeft met de club", zegt voorzitter Alan Pace in een verklaring op de site van Burnley. "Dit was een zeer moeilijke beslissing, maar de resultaten zijn dit seizoen teleurstellend en we hadden het gevoel dat een verandering nodig was om degradatie te voorkomen."

Dyche begon in oktober 2012 bij Burnley. 'The Clarets' speelden toen op het een-na-hoogste niveau. Onder leiding van de voormalige verdediger promoveerde Burnley in 2014 én 2016 naar de Premier League. Tussendoor mocht hij in 2015 blijven ondanks degradatie naar het Championship.

In het seizoen 2017/2018 eindigde Burnley als zevende, de beste eindklassering ooit in de Premier League. De ploeg mocht daardoor pas voor de derde keer in de clubhistorie en voor het eerst in 51 jaar meedoen aan Europees voetbal. Het elftal van Dyche strandde in de play-offs van de Europa League.

Naast Dyche zijn ook zijn assistenten Ian Woan, Steve Stone en Billy Mercer ontslagen door Burnley. Het is nog niet bekend wie zondag op de bank zit bij de uitwedstrijd tegen West Ham United.

Stand onder in Premier League 16. Leeds United: 32-33 (-30)

17. Everton: 30-28 (-19)

18. Burnley: 30-24 (-19)

19. Watford: 31-22 (-31)

20. Norwich City: 31-21 (-43)

