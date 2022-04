PSV-trainer Roger Schmidt hoopt dat hij Noni Madueke en Armando Obispo zondag weer kan opnemen in zijn selectie voor de bekerfinale tegen Ajax. Beide spelers ontbraken donderdagavond in het verloren duel met Leicester City (1-2) in de kwartfinales van de Conference League.

Schmidt en zijn spelers krijgen weinig tijd om de Europese uitschakeling te verwerken. De Duitse coach schoof vrijdagochtend alweer aan voor een persconferentie voor de eindstrijd van de KNVB-beker.

PSV heeft een veel kortere voorbereidingstijd op de bekerfinale dan Ajax. De Amsterdammers hebben een week, terwijl de Eindhovenaren vrijdag een hersteldag hebben en zaterdag nog een keer trainen. Schmidt is daar niet heel blij mee, zo herhaalde hij nog maar eens.

"De beker is een prijs, daar moeten we energie uit halen. Maar de bekerfinale is een groot iets. Het is misschien wel een van de leukste wedstrijden van het seizoen", vertelde de coach.

"Ik ben vanuit Duitsland gewend dat de bekerfinale aan het einde van het seizoen gespeeld wordt. In Nederland gebeurt dat tijdens het seizoen. Dan kan het dus zo zijn dat een van de teams nog wel een wedstrijd speelt in de week van de finale."

Schmidt kan nog twee prijzen pakken met PSV

Schmidt kan de komende weken nog twee prijzen winnen voordat hij PSV verlaat. Ajax is niet alleen de tegenstander van zijn ploeg in de bekerfinale, maar ook de concurrent in de strijd om de landstitel. PSV geeft vier punten toe op de koploper, met nog vijf speelrondes te gaan.

De bekerfinale tussen PSV en Ajax wordt traditiegetrouw in De Kuip gespeeld en begint zondag om 18.00 uur. Het duel wordt geleid door scheidsrechter Danny Makkelie, die zijn tweede bekerfinale fluit.