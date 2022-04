Ajax-trainer Erik ten Hag kan zondag tijdens de bekerfinale beschikken over Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez. Beide verdedigers zijn op tijd fit. Achter de naam van Nicolás Tagliafico staat nog een vraagteken en bij PSV geldt datzelfde voor Noni Madueke en Armando Obispo.

Mazraoui was afgelopen zaterdag niet inzetbaar tegen Sparta Rotterdam, net als Martínez, die op 20 maart in de Klassieker tegen Feyenoord een spierblessure opliep. De terugkeer van de twee betekent dat Ten Hag over zijn vaste verdediging kan beschikken.

"Ze hebben afgelopen week goed en volledig getraind. Ze lijken er klaar voor", zei Ten Hag vrijdag tijdens zijn persmoment in de aanloop naar de bekerfinale. Hij liet daarbij niets los over zijn aanstaande overgang naar Manchester United.

Tagliafico liep tegen Sparta een vleeswond op en is daar nog niet helemaal van hersteld. Ajax moet het zondag in De Kuip sowieso zonder basisspelers Remko Pasveer en Antony stellen.

Mazraoui speelde in januari nog een hoofdrol tijdens PSV-Ajax in de competitie, door in Eindhoven op fraaie wijze voor het winnende doelpunt te zorgen: 1-2. Die treffer was controversieel, omdat onduidelijk was of de bal tijdens de aanval die tot het doelpunt leidde over de zijlijn was geweest.

249 Bekijk de samenvatting van PSV-Leicester City (1-2)

PSV met Madueke en Obispo?

Iets eerder op vrijdag kon Roger Schmidt op zijn persconferentie in Eindhoven nog geen garanties geven over het meespelen van Madueke en Obispo tijdens de bekerfinale. De Duitser zei wel hoop te hebben.

Madueke, die zondag uitviel tegen RKC Waalwijk en donderdag het verloren Conference League-duel met Leicester City miste, stond dit seizoen al vaker aan de kant met blessures.

Ten Hag en Schmidt kunnen de komende weken nog twee prijzen winnen voordat ze hun club verlaten. Naast de bekerfinale zijn Ajax en PSV verwikkeld in de strijd om de landstitel. Met nog vijf speelrondes te gaan heeft Ajax als koploper een voorsprong van vier punten.

De bekerfinale tussen PSV en Ajax wordt traditiegetrouw in De Kuip gespeeld en begint zondag om 18.00 uur. Het duel wordt geleid door scheidsrechter Danny Makkelie, die zijn tweede bekerfinale fluit.

Als PSV de beker voor de tiende keer in de historie wint, dan wordt de trofee uitgereikt door Guus Hiddink, die de 'dennenappel' vier keer pakte met de Eindhovenaren. Ajax won de prijs al twintig keer en krijgt de beker bij een nieuwe zege uit handen van Aron Winter.