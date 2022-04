Giovanni van Bronckhorst is blij en trots nu hij met Rangers FC in de halve finales van de Europa League staat. De Schotse topclub rekende donderdag na verlenging af met SC Braga (3-1) en is na veertien jaar weer halvefinalist in Europa.

"Het was een schitterende avond met een prachtig resultaat. Het was een wedstrijd die op en neer ging en waar alles in zat", zei Van Bronckhorst na de overwinning in het eigen Ibrox Stadium.

"Mijn spelers waren wat gespannen, omdat ze heel graag naar die halve finale wilden. Uiteindelijk begint het allemaal met geloof. Het was een avond waar de supporters trots op kunnen zijn."

Na de 1-0-nederlaag van vorige week in Portugal kwam Rangers op eigen veld met 2-0 voor, waarna er door een laat tegendoelpunt verlengd moest worden. Daarin maakte Kemar Roofe het bevrijdende doelpunt. Braga eindigde de wedstrijd door twee rode kaarten met negen man.

253 Bekijk de samenvatting van Rangers FC-SC Braga (3-1)

Rangers reikte in 2008 tot UEFA Cup-finale

De laatste keer dat Rangers in een Europese halve finale stond, was in 2008. Destijds werd in de UEFA Cup doorgestoten naar de finale, waarin FC Zenit te sterk was. Tussen 2012 en 2017 werd geen Europees voetbal gespeeld, omdat wegens een faillissement een herstart werd gemaakt.

In de strijd om een nieuwe finaleplek stuit Rangers nu op RB Leipzig, dat Atalanta opzijzette in de kwartfinales. De Schotten spelen op 28 april eerst uit en ontvangen de Duitse topclub een week later op Ibrox.

"Het wordt een hectisch programma tot het einde van het seizoen, maar in deze fase is dat alleen maar mooi", aldus Van Bronckhorst. "We moeten erin geloven dat we de finale kunnen halen."

