Bij FC Barcelona baalt men flink van de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League, maar vooral ook van de enorme hoeveelheid fans van Eintracht Frankfurt die donderdag aanwezig waren bij de return in Camp Nou. Het waren er veel meer dan was toegestaan.

Frankfurt had 5.000 kaarten toegewezen gekregen, maar naar schatting bepaalden zo'n 30.000 Duitse supporters de sfeer. Een deel van de Barcelona-fans besloot halverwege zelfs al om het stadion te verlaten.

Onduidelijk is hoe het heeft kunnen gebeuren dat zo veel Frankfurt-fans het stadion binnenkwamen. Barcelona, dat met 2-3 verloor en Europees is uitgeschakeld, gaat dat onderzoeken.

"Het heeft ons niet geholpen. Het leek wel een finale, met evenveel supporters van beide clubs in het stadion", zei Barcelona-trainer Xavi. "Ik ben er teleurgesteld door en de spelers hadden het erover in de kleedkamer, al mag het geen excuus zijn."

Voorzitter Joan Laporta baalde er ook enorm van. "Het is een schande. Zoiets mag niet nog eens gebeuren. We moeten nog kijken hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, maar het is enorm balen. Ik schaam me als Barcelona-fan. Mijn excuses. We zullen maatregelen nemen", zei hij.

'We moeten niet afwijken van de weg die we bewandelen'

Barcelona stond op eigen veld na ruim een half uur al met 0-2 achter, waarna Filip Kostic er na rust met zijn tweede goal van de avond zelfs 0-3 van maakte. In blessuretijd kwam Barcelona terug via Sergio Busquets en een benutte penalty van Memphis Depay, maar dat was niet meer genoeg.

Volgens Xavi heeft Barcelona de uitschakeling aan zichzelf te wijten. "We hebben veel fouten gemaakt, bij ieder doelpunt eigenlijk. Het waren dingen die we hadden besproken en dus niet hadden mogen gebeuren", vertelde hij.

"Toch moeten we niet afwijken van de weg die we bewandelen en geloven in wat we doen. We moeten van onze fouten leren en door deze nederlaag juist nog meer in onze filosofie geloven. Het is een kwestie van tijd en geduld."

Barcelona lijkt onder Xavi de weg omhoog te hebben gevonden, ondanks de Europese uitschakeling. In de competitie is de club van Frenkie de Jong, Memphis en Luuk de Jong inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats.

