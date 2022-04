Nederland heeft deze week opnieuw een belangrijke slag geslagen met het oog op de UEFA-coëfficiëntenlijst voor volgend seizoen. Ons land is in de strijd om twee directe Champions League-tickets uitgelopen op concurrent Portugal, dat dit seizoen Europees is uitgespeeld.

De zege van Feyenoord bij Slavia Praag leverde twee punten op, plus een bonuspunt voor het bereiken van de halve finales van de Conference League. Dat aantal wordt gedeeld door het aantal Nederlandse clubs dat begin dit seizoen Europees speelde (vijf), wat betekent dat ons land 0,6 punten mag bijschrijven op de coëfficiëntenranglijst.

Dat is flink meer dan Portugal, dat slechts 0,167 punten pakte en bovendien Europees is uitgeschakeld. Benfica redde het in de Champions League niet tegen Liverpool en SC Braga werd donderdag in de Conference League uitgeschakeld door het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Op de coëfficiëntenranglijst van dit seizoen staat Nederland als nummer zeven weliswaar nog een straatlengte achter op Portugal, maar volgend seizoen heeft het de zesde plek vrij stevig in handen.

Dat komt doordat de lijst wordt berekend op basis van de Europese prestaties van de laatste vijf seizoenen. Vanaf volgend seizoen telt de voor Nederland dramatisch verlopen jaargang 2017/2018 niet meer mee.

Top 8 coëfficiëntenlijst, periode 2018-2023 1. Engeland - 85,427 punten

2. Spanje - 75,713

3. Duitsland - 64,213

4. Italië - 58,712

5. Frankrijk - 48,415

6. Nederland - 45,600

7. Portugal - 43,716

8. Schotland - 32,100

Zesde plaats geeft recht op twee CL-tickets

De zesde plek op de coëfficiëntenranglijst is erg belangrijk. Als die positie aan het einde van volgend seizoen (2022/2023) nog steeds in bezit is, betekent het dat in het seizoen 2024/2025 voor het eerst in jaren weer twee directe Champions League-tickets te vergeven zijn in de Eredivisie.

In de halve finales van de Conference League tegen Olympique Marseille kan Feyenoord bovendien extra punten pakken ten opzichte van Portugal, dat dit seizoen dus niet meer is vertegenwoordigd in Europa.

De situatie had nog florissanter kunnen zijn als ook PSV de halve finales van de Conference League had bereikt, maar de Eindhovenaren redden het niet. Een 1-2-nederlaag tegen Leicester City werd de Brabanders fataal.