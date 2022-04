Leicester City is trots dat het als club met weinig Europese ervaring is doorgedrongen tot de halve finales van de Conference League. Trainer Brendan Rodgers en keeper Kasper Schmeichel vinden het extra mooi dat dat ten koste ging van PSV, dat al bijna een halve eeuw elk seizoen Europees voetbal speelt.

"We stonden tegenover een club die al 48 jaar onafgebroken in Europa actief is", wist Schmeichel. "Wij zijn een van de minst ervaren clubs op het Europese podium. Maar we winnen hier wel in Eindhoven. Dat is een teken van een ijzersterke mentaliteit. En dat maakt me trots."

Hoewel Leicester als Premier League-club financieel slagvaardiger is dan PSV, vindt ook Rodgers dat het een bijzondere prestatie is om met 1-2 te winnen in Eindhoven. De Engelse landskampioen van 2016 is bezig aan zijn zesde seizoen in Europa en voor het eerst zijn de halve finales gehaald. Liefst zestienhonderd supporters waren naar Eindhoven afgereisd om Leicester te steunen in het stadion.

"We hebben ze gehoord", vertelde Rodgers. "Het is bijzonder voor de club en de fans om in een stadion te spelen waar al zo veel Europese wedstrijden gespeeld zijn. Wij zijn jong in Europa, maar iedereen bij Leicester groeit hiervan."

'We blijven geschiedenis schrijven'

De halvefinaleplaats van Leicester is een nieuw hoogtepunt in de historie van de club, die na lange tijd in de Engelse anonimiteit de laatste jaren ineens meedoet om de prijzen. Na de landstitel van zes jaar geleden werd afgelopen seizoen de FA Cup veroverd.

"We blijven geschiedenis schrijven als club", aldus de 35-jarige Schmeichel, die in 2011 bij Leicester tekende. "Dit is weer een nieuw hoofdstuk in het succes. En we zijn nog niet klaar. Het geloof is groot binnen deze club, we zijn de juiste richting opgegaan."

In de halve finales staat Leicester tegenover AS Roma. De andere halve finale gaat tussen Feyenoord en Olympique Marseille. De eindstrijd van de Conference League is op 25 mei in Tirana.