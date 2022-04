Eran Zahavi wil niet dat PSV richting de KNVB-bekerfinale van zondag tegen Ajax de Conference League-uitschakeling tegen Leicester City of de korte voorbereiding als excuus gebruikt. Trainer Roger Schmidt zegt wel dat de omstandigheden voor Ajax beter zijn.

"Er is geen tijd om te huilen. Kop omhoog", zei Zahavi donderdag na de 2-1-nederlaag tegen Leicester. "Zondag beginnen we weer opnieuw, het is een wedstrijd op zich. De uitschakeling tegen Leicester mag dan niet meer in ons hoofd zitten. Er zijn geen excuses."

In tegenstelling tot PSV kan Ajax, dat vorige maand in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld, zich ruim een week voorbereiden op de bekerfinale in De Kuip. De Eindhovense club moet het doen met twee trainingsdagen.

"Maar dat hebben we dit seizoen zo vaak meegemaakt", benadrukte Zahavi. "Donderdag spelen, zondag spelen en dan weer door. Dat kunnen we. Mentaal en fysiek moeten we er klaar voor zijn. Als dat niet lukt: steek je hand omhoog en laat het weten aan de trainer."

'Bekerfinale is midden in het seizoen'

Schmidt wilde kort na het duel met Leicester nog niet denken aan de bekerfinale. "Ik baal. Pas als ik morgenochtend mijn ogen opendoe, ga ik denken aan de finale", zei de Duitser. "Donderdag is een dag voor teleurstelling, vrijdag wordt een hersteldag en dan hebben we alleen zaterdag voor de voorbereiding."

Schmidt benadrukte dat hij niet wil klagen, al zei hij ook dat Ajax een voordeel heeft. "Een finale is iets bijzonders en je hoopt dat beide teams die onder dezelfde omstandigheden kunnen spelen. Ik ben uit Duitsland gewend dat de bekerfinale een week na de competitie op het programma staat, maar hier in Nederland is ze midden in het seizoen. Dan verschillen de omstandigheden al snel per team. En nu dus ook."

De bekerfinale tussen PSV en Ajax in De Kuip begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.