Feyenoord-trainer Arne Slot vindt dat het bereiken van de halve finales van de Conference League voor een groot deel de verdienste is van Cyriel Dessers. De spits maakte donderdag twee doelpunten in de met 1-3 gewonnen return tegen Slavia Praag.

"Cyriel heeft fantastisch gespeeld vanavond", reageerde Slot bij Veronica. "Slavia zette wat hoger druk dan in de eerste wedstrijd en dan is het fijn als je zo'n aanspeelpunt hebt."

Dessers bezorgde Feyenoord een droomstart door al in de tweede minuut de score te openen. Na de gelijkmaker van de Tsjechen maakte de Belgische spits, die ook de Nigeriaanse nationaliteit heeft, er ook 1-2 van. Luis Sinisterra zorgde voor het slotakkoord.

"We begonnen eigenlijk niet eens zo goed, want Slavia kreeg de eerste kans", vond Slot. "Maar bij de eerste de beste mogelijkheid die Dessers kreeg was het meteen raak."

De 27-jarige spits streek pas eind augustus neer in Rotterdam. "Als je kijkt hoe zijn transfer tot stand is gekomen, mede door het late vertrek van Bozeník. Het is mooi als je dan een spits kan halen die het zo goed voor je doet. Cyriel is zijn geld meer dan waard."

In de eerste wedstrijd moest Dessers, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van het Belgische KRC Genk, nog genoegen nemen met een invalbeurt. Iets waar de aanvaller zelf verbolgen over was. "De keuze om nu voor hem te kiezen betaalde zich uit", beaamde Slot.

294 Bekijk de samenvatting van Slavia Praag-Feyenoord (1-3)

Dessers: 'Die glimlach gaat niet weg'

Ook Dessers zelf was vanzelfsprekend in de wolken met het bereiken van de halve finales én over zijn eigen rol. "Hoe mooi is dit! Die glimlach gaat voorlopig niet weg."

"We begonnen dit seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Drita. Niemand had toen waarschijnlijk gedacht dat we de halve finales zouden halen. Nu spelen we zo in de halve finale tegen Olympique Marseille. Dat worden weer prachtige wedstrijden."

Dessers werd in Praag luid toegezongen door de meegereisde fans van Feyenoord. "Dat is leuk om te horen, maar zij hebben ons ook weer heel goed gesteund", zei de spits. "Ik kan meer dan scoren. Ik kan ook snel van kant wisselen en een mannetje uitspelen. Dat moet ik steeds laten zien."

Beide doelpunten maakte Dessers met zijn linkerbeen. "Bij dat eerste doelpunt zag ik de linksback van hen dichtbij komen", vertelde hij. "Daarom schoot ik snel met links. Bij de 2-0 bleef ik rustig. Het leek misschien makkelijk maar dat was het volgens mij niet."