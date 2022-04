Olympique Marseille is in de halve finales van de Conference League de tegenstander van Feyenoord. De Fransen hadden donderdag bij de return tegen PAOK voldoende aan een 0-1-zege. AS Roma liet Bodø/Glimt met 4-0 kansloos en beëindigde daarmee het sprookje van de Noren.

Dimitri Payet kroonde zich in Griekenland tot matchwinner bij PAOK-Marseille. De Franse aanvaller vond na ruim een half uur spelen het doel op aangeven van Matteo Guendouzi.

Diego Biseswar had een basisplaats bij PAOK, maar ook hij kon uitschakeling van de Grieken niet voorkomen. De heenwedstrijd in Marseille eindigde vorige week in 2-1.

Feyenoord won in Tsjechië met 1-3 van Slavia Praag en bereikte voor het eerst in twintig jaar weer eens een Europese halve eindstrijd. Daarin spelen de Rotterdammers op 28 april eerst in De Kuip tegen Marseille. De return volgt op 5 mei in Frankrijk.

AS Roma won met 4-0 van Bodø/Glimt. AS Roma won met 4-0 van Bodø/Glimt. Foto: ANP

AS Roma beëindigt sprookje Bodø/Glimt

In Italië maakte AS Roma gedecideerd een einde aan het sprookje van Bodø/Glimt. Tammy Abraham opende in de vijfde minuut de score voor de thuisploeg, waarna Nicolò Zaniolo een hattrick maakte. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij de Romeinen.

Vorige week zorgde Bodø/Glimt nog voor een verrassing door Roma in Noorwegen voor de tweede keer dit seizoen te kloppen: 2-1. In de groepsfase stuntten de Noren, die in de achtste finales AZ uitschakelden, vorig jaar oktober door de Italianen met maar liefst 6-1 te verslaan.

Roma staat in de halve eindstrijd tegenover Leicester City, dat een einde maakte aan het Europese avontuur van PSV. De Engelsen wonnen met 1-2 in Eindhoven.