Feyenoord heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Conference League. Dankzij twee doelpunten van Cyriel Dessers en een van Luis Sinisterra werd in Tsjechië met 1-3 gewonnen van Slavia Praag.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat Feyenoord de laatste vier van een Europees toernooi bereikt. Onder leiding van trainer Bert van Marwijk drongen de Rotterdammers in 2002 zelfs door tot de eindstrijd van de UEFA Cup, waarin Borussia Dortmund werd verslagen.

De heenwedstrijd tegen Slavia Praag was vorige week in 3-3 geëindigd. Feyenoord verspeelde toen in De Kuip een goede uitgangspositie door in de laatste minuut de gelijkmaker te incasseren.

In Praag beleefde de ploeg van trainer Arne Slot donderdagavond een droomstart. Al na twee minuten opende Dessers de score. Na een kwartier trok Ibrahim Traoré de stand echter alweer gelijk.

Een blunder van Slavia-keeper Ales Mandous stelde Dessers in staat om Feyenoord na een uur spelen voor de tweede keer op voorsprong te zetten. De beslissing kwam in de 78e minuut van de voet van Luis Sinisterra.

Feyenoord neemt het in de halve finale op tegen Olympique Marseille, dat PAOK uitschakelde. Het eerste duel is op 28 april in Frankrijk, de return in De Kuip volgt een week later. De andere halve finale gaat tussen AS Roma en Leicester City, dat eerder vandaag PSV uitschakelde.

119 Dessers schiet Feyenoord razendsnel op voorsprong tegen Slavia Praag

Dessers scoort razendsnel voor Feyenoord

Dessers moest vorige week in de thuiswedstrijd nog genoegen nemen met een invalbeurt en was daar verbolgen over. "Ik ben geen Thierry Henry en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden, maar ik doe wel altijd mijn ding", reageerde hij boos.

In het Sinobo-stadion in Praag mocht Dessers wel starten en dat vertrouwen beschaamde hij niet. Al in de tweede minuut profiteerde de Belgische spits van een fout van verdediger Aiham Ousou en schoot beheerst raak.

Door een blunder van Orkun Kökçü bleef die voorsprong niet lang op het scorebord staan. De Turkse middenvelder speelde de bal veel te zacht terug en gaf de Ivoriaan Traoré daarmee een niet te missen kans.

85 Dessers maakt tweede doelpunt van de avond tegen Slavia Praag

Blunderende Slavia-keeper helpt Feyenoord in zadel

De fout van Kökçü verbleekte echter bij de blunder die Slavia-keeper Mandous na een uur spelen maakte. Hij nam een terugspeelbal volledig verkeerd aan, waardoor Dessers de bal zomaar in het lege doel kon schuiven.

De voorsprong gaf Feyenoord vertrouwen en het was wachten op de beslissing. Die kwam er twaalf minuten voor tijd, toen Sinisterra de bal op aangeven van invaller Jorrit Hendrix hard in de korte hoek schoot.

Slavia speelde de wedstrijd uiteindelijk niet uit met elf man. Taras Kacharaba kreeg in blessuretijd direct rood voor het neerhalen van de doorgebroken Kökçü, maar de spanning was toen al lang uit de wedstrijd verdwenen.

Bekijk de uitslagen in de Conference League