PSV-trainer Roger Schmidt neemt zijn ploeg weinig kwalijk na de pijnlijke uitschakeling donderdagavond tegen Leicester City in de kwartfinales van de Conference League. De Duitser vindt dat de Eindhovenaren uitstekend speelden, maar door twee goals in de slotfase werd met 1-2 verloren.

"Mijn spelers hebben een fantastische prestatie geleverd. We speelden goed en met geduld, en we hadden kunnen winnen", aldus Schmidt op de persconferentie kort na het duel in het Philips Stadion.

Na de 0-0 een week geleden in Leicester leidde PSV door een goal van Eran Zahavi halverwege met 1-0 in de return. De eerste Europese halvefinaleplaats sinds 2005 leek aanstaande, tot James Maddison (77e minuut) en Ricardo Pereira (88e minuut) in de slotfase scoorden voor de Premier League-club.

"Leicester heeft een topteam", concludeerde Schmidt. "Je kunt niet een hele wedstrijd kansen tegen ze creëren en je weet dat zij uiteindelijk ook mogelijkheden krijgen. Het was aan ons om ze dan van het scoren af te houden en dat is niet gelukt. De omstandigheden waren ook niet zo dat wij met wissels iets konden forceren."

'Wonder dat Max het volhield'

Schmidt doelde daarmee op de vele afwezigen, onder wie verdedigers Armando Obispo, Phillipp Mwene en Olivier Boscagli en aanvaller Noni Madueke. Philipp Max en Joey Veerman konden wel starten, maar waren niet fit genoeg voor negentig minuten. De jonge Noor Fredrik Oppegard moest in de slotfase invallen.

"Dat Philipp en Joey het zo lang volhielden was al een wonder, omdat ze de afgelopen week niet alles mee hebben kunnen trainen. Als trainer wil je iets extra's brengen met de wissels, maar dat was niet mogelijk. Daarvoor is de selectie nu te smal. Leicester kon dat wel, zij hadden meer opties."

Het duel met Leicester was de achttiende Europese wedstrijd dit seizoen van PSV, dat in juli begon in de voorronde van de Champions League. "Het was een lang seizoen", beseft Schmidt. "We hebben niet vaak verloren en zijn ver gekomen. Nu is het voorbij. Dat had niet gehoeven, maar dat kan gebeuren in voetbal."

Voor PSV rest nu de Eredivisie en de KNVB-bekerfinale. In die eindstrijd is Ajax zondag om 18.00 uur de tegenstander in De Kuip.