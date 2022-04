Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners zijn met Atalanta uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League. De Italiaanse ploeg verloor de return tegen RB Leipzig donderdag met 0-2, nadat de heenwedstrijd vorige week in 1-1 was geëindigd.

Christopher Nkunku maakte beide doelpunten in Bergamo. De Franse aanvaller opende in de achttiende minuut de score op aangeven van Konrad Laimer. In de slotfase was Nkunku uit een strafschop opnieuw trefzeker, nadat hij in het zestienmetergebied onderuit werd gegleden door doelman Juan Musso.

De Roon, Hateboer en Koopmeiners hadden alle drie een basisplaats bij Atalanta. Hateboer was na ruim een uur dicht bij de gelijkmaker toen hij een voorzet van Davide Zappacosta net over het doel gleed.

Het is de tweede keer in de clubgeschiedenis dat Leipzig de halve finales van een Europees clubtoernooi bereikt. Twee jaar geleden verloren de Duitsers bij de laatste vier in de Champions League van Paris Saint-Germain.

In de halve eindstrijd van de Europa League neemt Leipzig het op tegen SC Braga of het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. De return tussen twee ploegen begint donderdag om 21.00 uur in Glasgow. Vorige week wonnen de Portugezen de heenwedstrijd met 1-0.

Om 21.00 uur gaan ook de returns FC Barcelona-Eintracht Frankfurt en Olympique Lyon-West Ham United van start. Vorige week speelde Barcelona met 1-1 gelijk in Frankfurt en hield het Lyon van trainer Bosz West Ham in Londen ook op een 1-1-gelijkspel.

Christopher Nkunku maakte beide doelpunten voor RB Leipzig in Bergamo. Foto: Getty Images

