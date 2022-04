Eintracht Frankfurt heeft donderdag voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Europa League. De Duitsers schakelden FC Barcelona uit door de return in Camp Nou ondanks een doelpunt van Memphis Depay met 2-3 te winnen. Voor het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz viel het doek.

Barcelona, dat vorige week met 1-1 gelijkspeelde in Frankfurt, begon zonder Nederlanders in Camp Nou en kwam al in de vierde minuut op achterstand tegen de Duitsers. Voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic benutte een penalty na een overtreding van Eric García.

Negen minuten voor rust liet Rafael Borré de vele Frankfurt-fans op de tribunes opnieuw juichen. De Colombiaan scoorde op schitterende wijze door vanaf zo'n 20 meter in de linkerbovenhoek te schieten.

Na rust kwam Frenkie de Jong in het veld bij Barcelona, maar ook hij kon het tij niet keren. Sterker nog, halverwege de tweede helft vergrootte Kostic de voorsprong van Frankfurt. Ditmaal passeerde de Serviër doelman Marc-André ter Stegen met een inzet in de verre hoek.

Luuk de Jong en Memphis kregen daarna ook nog speeltijd bij Barcelona. Zes minuten voor tijd kwam Sergio Busquets tot scoren namens de Catalanen, maar die goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

In blessuretijd maakte Busquets wel de 1-3 met een afstandsschot in de linkerhoek. In de honderdste minuut kreeg Barcelona nog een penalty na een overtreding van Evan N'Dicka op Luuk de Jong. Memphis werkte het buitenkansje via de onderkant van de lat binnen, maar de aansluitingstreffer kwam te laat voor de thuisploeg.

Teleurstelling bij FC Barcelona na de 0-3 van Eintracht Frankfurt. Foto: AP

Bosz kansloos onderuit met Lyon

Frankfurt neemt het in de halve eindstrijd op tegen West Ham United, dat in Frankrijk gedecideerd afrekende met het Olympique Lyon van Bosz: 0-3. De heenwedstrijd in Londen eindigde vorige week in 1-1.

Craig Dawson maakte zeven minuten voor rust met het hoofd de openingstreffer voor West Ham. Nog voor de onderbreking zorgde Declan Rice uit een rebound voor de 0-2 en vroeg in de tweede helft breidde Jarrod Bowen de voorsprong verder uit.

Door de uitschakeling kan Bosz dit seizoen geen prijzen meer pakken met Lyon. Zijn ploeg staat tiende in de Ligue 1 en is al uitgeschakeld in de Coupe de France.

Vreugde bij West Ham United na de overwinning bij Olympique Lyon. Foto: AFP

Nederlands getint Atalanta verliest van Leipzig

Eerder op de dag sneuvelden Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners met Atalanta. De Italiaanse ploeg verloor de return tegen RB Leipzig met 0-2, nadat de heenwedstrijd vorige week in 1-1 was geëindigd.

Christopher Nkunku maakte beide doelpunten in Bergamo. De Franse aanvaller opende in de achttiende minuut de score op aangeven van Konrad Laimer. In de slotfase was Nkunku uit een strafschop opnieuw trefzeker, nadat hij in het zestienmetergebied onderuit werd gegleden door doelman Juan Musso.

De Roon, Hateboer en Koopmeiners hadden alle drie een basisplaats bij Atalanta. Hateboer was na ruim een uur dicht bij de gelijkmaker toen hij een voorzet van Davide Zappacosta net over het doel gleed.

In de halve eindstrijd van de Europa League neemt Leipzig het op tegen SC Braga of het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst. De return tussen twee ploegen is donderdag om 21.00 uur begonnen in Glasgow. Vorige week wonnen de Portugezen de heenwedstrijd met 1-0.

Christopher Nkunku opende in de achttiende minuut de score voor RB Leipzig tegen Atalanta. Foto: Getty Images

