Feyenoord treedt donderdag met Cyriel Dessers aan in het kwartfinaleduel van de Conference League met Slavia Praag. Ook Lutsharel Geertruida en Jens Toornstra starten bij de Rotterdammers.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Toornstra, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra.

In de heenwedstrijd tegen Slavia Praag (3-3) kreeg Bryan Linssen nog de voorkeur in de punt van de aanval. Dessers, die vorige week als invaller in het veld kwam, weet hoe het is om te scoren in Praag: in het duel in de groepsfase (2-2) scoorde hij twee keer.

Guus Til viel afgelopen weekend op bezoek hij Heracles Almelo geblesseerd uit en ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer Arne Slot. De middenvelder wordt vervangen door Toornstra, die direct de aanvoerdersband om zijn arm trekt.

Geertruida was bij de Rotterdammers de afgelopen wedstrijden vanwege een blessure afwezig, maar keert bij zijn terugkeer in de wedstrijdselectie ook direct terug in de basis. Zijn basisplaats gaat ten koste van rechtsback Marcus Pedersen.

Feyenoord en Slavia wachten al jaren op halvefinaleplek

Feyenoord hoopt in Praag voor het eerst in ruim twintig jaar de halve finales van een Europees toernooi te bereiken. De laatste keer dat de Rotterdammers daarin slaagden was in 2002, toen de UEFA Cup werd gewonnen.

Voor Slavia Praag, dat steunpilaar Tomás Holes vanwege een blessure mist, is de laatste keer in de halve eindstrijd nog langer geleden. De Tsjechische topclub zat in 1996 voor het laatst bij de laatste vier van een Europees toernooi (UEFA Cup).

De wedstrijd tussen Slavia Praag en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Het duel staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Deniz Aytekin.

260 Bekijk de samenvatting van Feyenoord-Slavia Praag (3-3)

Volg de ontwikkelingen bij de Conference League-duels in ons liveblog.