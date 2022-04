PSV is donderdag door een 1-2-nederlaag tegen Leicester City uitgeschakeld in de kwartfinales van de Conference League. De Eindhovenaren gaven in het Philips Stadion een voorsprong uit handen door twee late Engelse goals, nadat de heenwedstrijd een week geleden in 0-0 geëindigd was.

Voor rust speelde PSV nog goed en kwam het via Eran Zahavi in de 27e minuut op 1-0. In de tweede helft leek PSV stand te houden en Ibrahim Sangaré was in de 73e minuut zelfs dicht bij de 2-0, maar hij schoot over.

Die misser werd PSV fataal. James Maddison tekende in de 77e minuut voor de 1-1 en Ricardo Pereira schoot Leicester twee minuten voor tijd naar de halve finales.

Later op de avond kan Feyenoord zich nog wel plaatsen voor de halve finales. De Rotterdammers spelen om 21.00 uur uit tegen Slavia Praag, na het 3-3-gelijkspel een week geleden in De Kuip.

Voor PSV rest na het lange Europese avontuur (dat in juli begon in de voorrondes van de Champions League) de Eredivisie en de KNVB-bekerfinale. In die eindstrijd is Ajax zondag om 18.00 uur de tegenstander in De Kuip.

91 Zahavi schiet PSV vanuit moeilijke hoek op voorsprong tegen Leicester

Götze scoort bijna met volley

In de jacht op de eerste Europese halvefinaleplaats sinds 2005, toen de laatste vier werden gehaald in de Champions League, was PSV donderdag in het eerste half uur sterker dan Leicester. Mario Götze tekende na veertien minuten al bijna voor de 1-0, maar de fraaie volley van de Duitser op aangeven van landgenoot Philipp Max werd knap overgetikt door doelman Kasper Schmeichel.

De Deense keeper had ook een antwoord op een schot van Mauro Júnior, maar in de 27e minuut werd hij dan toch geklopt. Götze onderschepte de bal door gepruts achterin bij Leicester en bediende Zahavi, die raak schoot vanuit een moeilijke hoek (1-0). Het was al de achtste Europese goal van de Israëlische spits dit seizoen.

Het was niet dat Leicester tot die tijd geen gevaar stichtte. Harvey Barnes kreeg zomaar een vrije doortocht richting het PSV-doel, maar schoot naast en een kopbal van Wesley Fofana ging over. Ook na de 1-0 moest PSV oppassen. Jordan Teze werkte de bal met een omhaal op knappe wijze vlak voor de doellijn weg en kort voor rust vloog een schot van Maddison langs de kruising.

61 Daka mist namens Leicester gigantische kans op gelijkmaker tegen PSV

Daka mist enorme kans voor Leicester

Aan het begin van de tweede helft nam de druk van Leicester toe. PSV had het lastig, maar kreeg ook ruimte voor een tegenstoot waardoor er mogelijkheden kwamen. Een schot van Gakpo miste kracht en een poging van Joey Veerman van afstand ging net naast.

Zo speelde PSV aardig onder de druk uit, tot er in de 62e minuut ineens een levensgrote kans was voor invaller Patson Daka. De Zambiaan schoof de bal oog in oog met doelman Yvon Mvogo naast. Twee minuten later ging ook een schot van Maddison rakelings naast.

Aan de andere kant had Ibrahim Sangaré de wedstrijd zeventien minuten voor tijd kunnen en moeten beslissen. De Ivoriaans international miste een grote kans door gehaast over te schieten. Het kwam PSV duur te staan, want vier minuten later was het 1-1. Ayoze Pérez legde terug en Maddison knalde binnen.

Het was aan Mvogo te danken dat het niet meteen nog erger werd voor PSV. De Zwitserse doelman redde katachtig op een inzet van Pérez. PSV zich op leek te mogen gaan maken voor een verlenging, maar in de 88e minuut ging het toch weer mis. Leicester-verdediger Pereira schoot binnen en maakte zo een einde aan het Europese avontuur van PSV.